"Стіна пам'яті" - це тимчасовий захід. В Україні треба створити глобальний національний Пантеон пам'яті з собором і музейним комплексом, адже пам'ять і молитва - це нерозривні речі"

Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній підтримав ідею створення національного Пантеону пам'яті з собором і музейним комплексом.

"Стіна пам'яті" - це тимчасовий захід. В Україні треба створити глобальний національний Пантеон пам'яті з собором і музейним комплексом, адже пам'ять і молитва - це нерозривні речі. Для полеглих молитва важлива, без неї пам'ять буде не повною", - зазначив митрополит, повідомляє LB.ua.

За його словами, в цьому контексті Україні варто брати за приклад практику інших країн, зокрема в Польщі, яка протягом останніх декількох десятиліть провела серйозну роботу з увічнення пам'яті про національних героїв.

Нагадаємо, в серпні 2015 року на чотирьох секціях бетонного паркану Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря була зроблена Стіна пам'яті загиблих захисників України. У 2018 році біля стіни також встановили електронний термінал, в якому можна знайти базу даних загиблих за Україну військових і добровольців, якщо інформації про них немає на самій Стіні пам'яті.

Нагадаємо, що в "день тиші" у центрі Києва політики і президент помолилися за єдність України.