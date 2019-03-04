Епіфаній підтримав ідею створення національного Пантеону пам'яті
"Стіна пам'яті" - це тимчасовий захід. В Україні треба створити глобальний національний Пантеон пам'яті з собором і музейним комплексом, адже пам'ять і молитва - це нерозривні речі. Для полеглих молитва важлива, без неї пам'ять буде не повною", - зазначив митрополит, повідомляє LB.ua.
За його словами, в цьому контексті Україні варто брати за приклад практику інших країн, зокрема в Польщі, яка протягом останніх декількох десятиліть провела серйозну роботу з увічнення пам'яті про національних героїв.
Нагадаємо, в серпні 2015 року на чотирьох секціях бетонного паркану Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря була зроблена Стіна пам'яті загиблих захисників України. У 2018 році біля стіни також встановили електронний термінал, в якому можна знайти базу даних загиблих за Україну військових і добровольців, якщо інформації про них немає на самій Стіні пам'яті.
Нагадаємо, що в "день тиші" у центрі Києва політики і президент помолилися за єдність України.
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