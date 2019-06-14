Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Епіфаній пояснив суть розбіжностей з Філаретом

"На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати всі столітні сподівання українського народу мати свою помісну православну церкву"
Розбіжності між главою Православної церкви України митрополитом Епіфанієм і почесним патріархом Філаретом відбулися за моделлю управління церквою, яка об'єдналася.
Епіфаній пояснив суть розбіжностей з Філаретом Фото: Shutterstock

Почесний патріарх Філарет хоче бути єдиним бенефіціаром Православної церкви України, тоді як, на думку Епіфанія, так званими акціонерами Томосу є не якась певна особа, а український народ, про це митрополит Епіфаній заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

"Після Об'єднавчого собору і після отримання Томосу у нас відбулися певні розбіжності в майбутньому баченні розвитку єдиної помісної православної церкви, за моделлю управління церквою, яка об'єдналася. Зараз ми бачимо, що одним єдиним бенефіціаром хоче бути одна певна фігура (Філарет), певним одним акціонером. Але ми хочемо, щоб ця церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно", - сказав митрополит.

"На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати всі столітні сподівання українського народу мати свою помісну православну церкву", - додав Епіфаній.

Раніше сьогодні Православна церква України застерегла почесного патріарха Філарета від проведення собору Київського патріархату і попередила, що участь в ньому означатиме розкол. У ПЦУ заявили про готовність відлучити Філарета у разі проведення собору Київського патріархату. 

Нагадаємо, що Православна церква України застерегла почесного патріарха Філарета від проведення собору Київського патріархату й попередила, що участь у ньому буде означати розкол.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2019 22:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ

Особенности и разновидности ортопедических товаров

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.