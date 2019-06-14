Епіфаній пояснив суть розбіжностей з Філаретом

"На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати всі столітні сподівання українського народу мати свою помісну православну церкву"

Розбіжності між главою Православної церкви України митрополитом Епіфанієм і почесним патріархом Філаретом відбулися за моделлю управління церквою, яка об'єдналася.

Почесний патріарх Філарет хоче бути єдиним бенефіціаром Православної церкви України, тоді як, на думку Епіфанія, так званими акціонерами Томосу є не якась певна особа, а український народ, про це митрополит Епіфаній заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

"Після Об'єднавчого собору і після отримання Томосу у нас відбулися певні розбіжності в майбутньому баченні розвитку єдиної помісної православної церкви, за моделлю управління церквою, яка об'єдналася. Зараз ми бачимо, що одним єдиним бенефіціаром хоче бути одна певна фігура (Філарет), певним одним акціонером. Але ми хочемо, щоб ця церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно", - сказав митрополит.

"На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати всі столітні сподівання українського народу мати свою помісну православну церкву", - додав Епіфаній.

Раніше сьогодні Православна церква України застерегла почесного патріарха Філарета від проведення собору Київського патріархату і попередила, що участь в ньому означатиме розкол. У ПЦУ заявили про готовність відлучити Філарета у разі проведення собору Київського патріархату.

Нагадаємо, що Православна церква України застерегла почесного патріарха Філарета від проведення собору Київського патріархату й попередила, що участь у ньому буде означати розкол.