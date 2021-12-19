Епіфаній розповів, як українці переходитимуть на святкування Різдва 25 грудня

Ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній наголосив, що підтримує святкування Різдва за новоюліанським календарем – 25 грудня. Він вважає, що українці мають прийти до цього впродовж 10 років.

Про це йдеться в інтерв'ю митрополита на Радіо Свобода

Епіфаній наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес для вірян має відбутися поступово. Він зазначив, що українців "вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією".

До того ж глава ПЦУ переконаний, що, наразі, в нинішній період різдвяних свят "храми 25-го будуть порожніми, а 7-го (січня - УП) будуть повними".

Водночас на думку голови ПЦУ, українці впродовж наступних 10 років, у своїй більшості, все ж можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

"Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити...

Ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити".

7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкують Різдво Христове за юліанським календарем (так званим "старим стилем", за яким і Новий рік наступає лише 14 січня). Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем який ще має назву новоюліанський. В Україні з 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним днем.

У неділю, 19 грудня, християни вшановують пам’ять Святителя і Чудотворця Миколая, Православна церква України з нагоди свята проводить божественну літургію.