Епіфаній вважає, що колись ПЦУ таки перейде на Григоріанський календар

"Український народ поки що не готовий до календарної реформи"

За словами Епіфанія, зараз в єпархіях приблизно половина вірян не проти переходу на Григоріанський календар, однак це питання може розділити віруючих, "тому потрібен час для того, щоб це питання вирішити".

Митрополит ПЦУ Епіфаній вважає, що в майбутньому Православна Церква України перейде на Григоріанський календар, але зараз український народ до цього не готовий, повідомляє "Україеська правда".

Джерело: інтерв'ю Епіфанія Радіо Свобода

Пряма мова: "Український народ поки що не готовий до календарної реформи.

Якщо ми будемо мати вже повністю об’єднану українську православну церкву, коли всі православні українці об'єднаються, то легше буде прийняти відповідне рішення. Оскільки зараз не всі православні об’єднані, то зараз ми це питання піднімаємо, але бачимо, що є великий супротив".

"Ми повинні розуміти одну річ. Ми говоримо про перенесення тільки Різдва Христового, але потрібно перенести всі святкування. Тоді Покрову ми не будемо святкувати 14-го, а будемо святкувати 1 жовтня, і інші свята, до яких ми так звикли. Це потрібно змінювати всю календарну систему, яка діє зараз в церкві.

Церква загалом не проти, але ми говоримо про те, що це не на часі, потрібно провести велику просвітницьку роботу. Зараз у єпархіях ми проведемо відповідне опитування, побачимо, який відсоток за перенесення, а який проти. Будемо аналізувати, будемо працювати, і в майбутньому, я думаю, це питання буде вирішено позитивно".

Деталі: За словами Епіфанія, зараз в єпархіях приблизно половина вірян не проти переходу на Григоріанський календар, однак це питання може розділити віруючих, "тому потрібен час для того, щоб це питання вирішити".

Він також зазначив, що більшість із тих, хто активно обговорює перехід на Григоріанський календар, не є практикуючими християнами, а відвідують храм декілька разів на рік.

Пряма мова: "А ті, хто є справді практикуючими християнами, проти перенесення. Як наслідок, якщо ми перенесемо святкування за Григоріанським календарем, то побачимо, що храми будуть порожні 25-го, а 7 січня відповідно всі храми будуть повні".

Що передувало: 14 грудня митрополит ПЦУ Епіфаній заявив, що Православна Церква України допускає перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, коли більшість вірян підтримають такий крок.

Пізніше керівник пресслужби ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що перехід Православної церкви України на Григоріанський календар може внести "сум'яття" в українське православ'я.

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