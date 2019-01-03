Епіфаній запрошує представників ЛГБТ до причастя, якщо вони покаються за гріхи

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній заявив, що готовий запросити представників ЛГБТ-спільноти до причастя.

"Церква чітко розрізняє, де є гріх. Ми не можемо гріх назвати добром. Є людина, до якої ми ставимося з любов'ю. Але є гріх, який ми повинні присікати і говорити про нього відкрито. Є спосіб життя, який несумісний із християнськими поглядами", - сказав він у інтервʼю BBC, відповідаючи на питання про участь ЛГБТ-спільноти в церковних таїнствах.

Священне Писання вважає "це гріхом", зазначив Епіфаній.

"Тому люди повинні каятися в своїх гріхах, виправляти свої помилки. І якщо людина покається, якщо вона це визнає, то звичайно, вона може брати участь у таїнствах", - пояснив він.

Нагадаємо, у Греції засудили єпископа, який закликав "наплювати на геїв". У своєму пості в 2015 році Амвросій закликав "наплювати" на гомосексуалістів, заявивши, що "вони не є людськими істотами, вони є вадою природою".