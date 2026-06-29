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Естонські прикордонники зафіксували російський танкер із кулеметами у Фінській затоці

29 червня 2026, 11:59
Естонські прикордонники зафіксували російський танкер із кулеметами у Фінській затоці
Фото: reuters
Це перший випадок виявлення озброєння на цивільному судні рф.

У травні естонські прикордонники нібито зафіксували у Фінській затоці перший випадок пересування цивільного російського танкера, озброєного кулеметами.

Про це першими повідомили естонське Eesti Ekspress та фінське Helsingin Sanomat.

Естонське видання першим отримало знімки з повітря, зроблені зі спостережного літака прикордонників, на яких зафіксовано кулемет на борту російського судна "Маршал Василевський" – СПГ-танкера "Газпрому", що возить скраплений газ з основної частини рф до Калінінградської області.

Кадри, зроблені на початку травня, називають першим свідченням того, що російський танкер може бути озброєний. Припускають, що кулемети могли встановити на борту на випадок атаки українських БпЛА в районі портів Петербурга або на випадок, якщо танкер спробують зупинити.

Естоніяфінська затокаСПГ

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