Facebook припинить використовувати функцію розпізнавання облич

Компанія Meta Platforms Inc., якій належить платформа Facebook, більше не використовуватиме технології розпізнавання облич на фотографіях та відео, оприлюднених у флагманській соціальній мережі компанії

Одна з найбільш популярних у світі соціальних мереж, платформа Facebook, припинить використання технології розпізнавання облич на фото та відео користувачів з міркувань конфіденційності.

Про це повідомило у вівторок інформагентство Bloomberg.

"Компанія Meta Platforms Inc., якій належить платформа Facebook, більше не використовуватиме технології розпізнавання облич на фотографіях та відео, оприлюднених у флагманській соціальній мережі компанії", - зазначається в повідомленні.

У компанії Цукерберга заявили, що їм потрібно зважити всі переваги, а також зростаючі занепокоєння навколо цієї технології.

Соціальна мережа Facebook протягом багатьох років використовувала функцію розпізнавання обличчя на зображеннях, щоб спонукати людей позначати друзів або членів родини, а також сповіщати людей, якщо інший користувач завантажує їхні зображення. У компанії заявили, що припинять роботу цієї системи "з міркувань конфіденційності" та видалять понад 1 мільярд "шаблонів розпізнавання обличчя", які були сформовані за багато років.

Як повідомлялося, останнім часом технологія розпізнавання облич у соціальних мережах викликала критику, особливо серед громадськості у США. В 2020 році компанія Facebook була вимушена виплатити $650 мільйонів у якості юридичного врегулювання у цьому питанні.