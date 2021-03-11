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Facebook припинить використовувати функцію розпізнавання облич

Компанія Meta Platforms Inc., якій належить платформа Facebook, більше не використовуватиме технології розпізнавання облич на фотографіях та відео, оприлюднених у флагманській соціальній мережі компанії
Одна з найбільш популярних у світі соціальних мереж, платформа Facebook, припинить використання технології розпізнавання облич на фото та відео користувачів з міркувань конфіденційності.
Facebook припинить використовувати функцію розпізнавання облич Фото: facebook
Про це повідомило у вівторок інформагентство Bloomberg.
 
"Компанія Meta Platforms Inc., якій належить платформа Facebook, більше не використовуватиме технології розпізнавання облич на фотографіях та відео, оприлюднених у флагманській соціальній мережі компанії", - зазначається в повідомленні.
 
У компанії Цукерберга заявили, що їм потрібно зважити всі переваги, а також зростаючі занепокоєння навколо цієї технології.
 
Соціальна мережа Facebook протягом багатьох років використовувала функцію розпізнавання обличчя на зображеннях, щоб спонукати людей позначати друзів або членів родини, а також сповіщати людей, якщо інший користувач завантажує їхні зображення. У компанії заявили, що припинять роботу цієї системи "з міркувань конфіденційності" та видалять понад 1 мільярд "шаблонів розпізнавання обличчя", які були сформовані за багато років.
 
Як повідомлялося, останнім часом технологія розпізнавання облич у соціальних мережах викликала критику, особливо серед громадськості у США. В 2020 році компанія Facebook була вимушена виплатити $650 мільйонів у якості юридичного врегулювання у цьому питанні.
 
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03 11 2021 09:42
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