ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИОдна з найбільш популярних у світі соціальних мереж, платформа Facebook, припинить використання технології розпізнавання облич на фото та відео користувачів з міркувань конфіденційності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook припинить використовувати функцію розпізнавання облич
Компанія Meta Platforms Inc., якій належить платформа Facebook, більше не використовуватиме технології розпізнавання облич на фотографіях та відео, оприлюднених у флагманській соціальній мережі компанії
Фото: facebook
Про це повідомило у вівторок інформагентство Bloomberg.
"Компанія Meta Platforms Inc., якій належить платформа Facebook, більше не використовуватиме технології розпізнавання облич на фотографіях та відео, оприлюднених у флагманській соціальній мережі компанії", - зазначається в повідомленні.
У компанії Цукерберга заявили, що їм потрібно зважити всі переваги, а також зростаючі занепокоєння навколо цієї технології.
Соціальна мережа Facebook протягом багатьох років використовувала функцію розпізнавання обличчя на зображеннях, щоб спонукати людей позначати друзів або членів родини, а також сповіщати людей, якщо інший користувач завантажує їхні зображення. У компанії заявили, що припинять роботу цієї системи "з міркувань конфіденційності" та видалять понад 1 мільярд "шаблонів розпізнавання обличчя", які були сформовані за багато років.
Як повідомлялося, останнім часом технологія розпізнавання облич у соціальних мережах викликала критику, особливо серед громадськості у США. В 2020 році компанія Facebook була вимушена виплатити $650 мільйонів у якості юридичного врегулювання у цьому питанні.
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03 11 2021 09:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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