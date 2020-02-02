Facebook змінить принцип блокування контенту

Facebook стали все частіше закликати до цензурування контенту, що завдає йому дискомфорту

Це новий підхід, і я думаю, що він дратуватиме багатьох людей. Але, чесно кажучи, старий підхід теж дратував багатьох людей, тому давайте спробуємо щось інше", - сказав Цукерберг.

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що соцмережа буде відстоювати свободу вираження поглядів і шифрування, навіть якщо це зіткнеться з негативною реакцією, повідомляє "Економічна правда".

"Це новий підхід, і я думаю, що він дратуватиме багатьох людей. Але, чесно кажучи, старий підхід теж дратував багатьох людей, тому давайте спробуємо щось інше", - сказав Цукерберг.

Він додав, що Facebook стали все частіше закликати до цензурування контенту, що завдає йому дискомфорту. Тепер соцмережа буде блокувати тільки дійсно шкідливий контент, повідомляє CNN.

Нагадаємо, в січні Facebook відзвітувала про зростання чистого прибутку на 7% за підсумками четвертого кварталу 2019 року - до 7,3 млрд доларів. Виручка становила 21 млрд доларів, збільшившись в порівнянні з попереднім роком на 25%.

Це найнижчий темп зростання виручки для четвертого кварталу за всю історію соціальної мережі. На тлі уповільнення темпів виручки соцмережі обвалилися й акції Facebook.

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