ЗДОРОВ'Я НОВИНИЧастина областей відчула чергове пом'якшення карантину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фактичне послаблення карантинних заходів по регіонах України
Інфографіка
Фото: з вільних джерел
Відкрилися заклади дошкільної освіти, були дозволені спортивні змагання та богослужіння, також запрацював метрополітен. Детальна інформація наведена нижче в інфографіці.
Нагадаємо, що у світі зафіксували 5 млн 590 тисяч 376 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 2 366 700, а померли — 347 915 людей.
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