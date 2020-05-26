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Фактичне послаблення карантинних заходів по регіонах України

Інфографіка
Частина областей відчула чергове пом'якшення карантину.
Фактичне послаблення карантинних заходів по регіонах України Фото: з вільних джерел

Відкрилися заклади дошкільної освіти, були дозволені спортивні змагання та богослужіння, також запрацював метрополітен. Детальна інформація наведена нижче в інфографіці.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 5 млн 590 тисяч 376 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 2 366 700, а померли — 347 915 людей.

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26 05 2020 10:40
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