ФДМ хоче перетворитися на Суверенний фонд– Умєров

Новопризначений голова Фонду держмайна Рустем Умєров заявив, що Фонд держмайна України хоче перетворитися на Суверенний фонд - на фонд управління державними активами.

Про це він сказав в ефірі телемарафону у п'ятницю, повідомляє "Економічна правда" .

"Ми виконуватимемо функції продажу через приватизацію, через здачу в оренду. Але також обмірковуємо розширення мандату для того, щоб створити Агентство з управління державними активами, щоб ми бачили, що стратегічні активи перебуватимуть у фонді, але керуватимуться ним", - сказав Умєров.

За його словами, приватизація триватиме і Фонд хотів би стати "хорошим контрибутором уряду з точки зору доходів".