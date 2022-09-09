CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНовопризначений голова Фонду держмайна Рустем Умєров заявив, що Фонд держмайна України хоче перетворитися на Суверенний фонд - на фонд управління державними активами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ФДМ хоче перетворитися на Суверенний фонд– Умєров
Фото: Фонд держмайна України
Про це він сказав в ефірі телемарафону у п'ятницю, повідомляє "Економічна правда" .
"Ми виконуватимемо функції продажу через приватизацію, через здачу в оренду. Але також обмірковуємо розширення мандату для того, щоб створити Агентство з управління державними активами, щоб ми бачили, що стратегічні активи перебуватимуть у фонді, але керуватимуться ним", - сказав Умєров.
За його словами, приватизація триватиме і Фонд хотів би стати "хорошим контрибутором уряду з точки зору доходів".
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