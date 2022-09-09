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ФДМ хоче перетворитися на Суверенний фонд– Умєров

Новопризначений голова Фонду держмайна Рустем Умєров заявив, що Фонд держмайна України хоче перетворитися на Суверенний фонд - на фонд управління державними активами.
ФДМ хоче перетворитися на Суверенний фонд– Умєров Фото: Фонд держмайна України
Про це він сказав в ефірі телемарафону у п'ятницю, повідомляє "Економічна правда" .
 
"Ми виконуватимемо функції продажу через приватизацію, через здачу в оренду. Але також обмірковуємо розширення мандату для того, щоб створити Агентство з управління державними активами, щоб ми бачили, що стратегічні активи перебуватимуть у фонді, але керуватимуться ним", - сказав Умєров.
 
За його словами, приватизація триватиме і Фонд хотів би стати "хорошим контрибутором уряду з точки зору доходів".
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09 09 2022 17:17
ТЕГИ: ФДМ
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