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ФДМ готує "road show" для залучення інвесторів, - Сенніченко

Глава Фонду впевнений, що необхідно підготувати великий портфель приватизації
Глава Фонду державного майна Дмитро Сенніченко розповів, яким чином фонд має намір залучати інвесторів для приватизації. За його словами, для цього готують "road show".
ФДМ готує "road show" для залучення інвесторів, - Сенніченко Фото: Макс Левин

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua.

"Нам потрібен парад для різного типу об'єктів. Але для початку створимо меню, зрозуміємо: ось це - "похилені сараї". І вони точно нецікаві нікому. Тому road show будуть тоді, коли ми станемо готові запропонувати якісний продукт. Іншими словами, такий інвестиційний продукт, який реально захочуть купити. А їздити і розповідати, що у нас тут буде приватизація, ми такі вічно перспективні, вічно багатообіцяюча країна, - це вхолосту", - заявив Сенніченко.

Глава ФДМ впевнений, що українська сторона повинна підготувати великий портфель приватизації, в якому вже зараз є 21 підприємство.

"Включаючи такі, які у всіх на слуху: ОПЗ, "Центренерго", "Краснолиманська", "Електроважмаш" і інші. Далі пішов блок обленерго, де, так, є свої питання. Упевнений, перше з підприємств, яке ми красиво продамо - це готель "Дніпро". Формально це мала приватизація, але ми її зробимо, як велику. Далі є список з 30-ти підприємств", - анонсував Сенніченко.

Нагадаємо, що Європейський Союз та його фінансові інституції надали Україні близько 6 мільярдів євро на інфраструктурні проєкти в межах різноманітних програм, зокрема кредитних.

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26 12 2019 13:40
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