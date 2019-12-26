ФДМ готує "road show" для залучення інвесторів, - Сенніченко
Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua.
"Нам потрібен парад для різного типу об'єктів. Але для початку створимо меню, зрозуміємо: ось це - "похилені сараї". І вони точно нецікаві нікому. Тому road show будуть тоді, коли ми станемо готові запропонувати якісний продукт. Іншими словами, такий інвестиційний продукт, який реально захочуть купити. А їздити і розповідати, що у нас тут буде приватизація, ми такі вічно перспективні, вічно багатообіцяюча країна, - це вхолосту", - заявив Сенніченко.
Глава ФДМ впевнений, що українська сторона повинна підготувати великий портфель приватизації, в якому вже зараз є 21 підприємство.
"Включаючи такі, які у всіх на слуху: ОПЗ, "Центренерго", "Краснолиманська", "Електроважмаш" і інші. Далі пішов блок обленерго, де, так, є свої питання. Упевнений, перше з підприємств, яке ми красиво продамо - це готель "Дніпро". Формально це мала приватизація, але ми її зробимо, як велику. Далі є список з 30-ти підприємств", - анонсував Сенніченко.
Нагадаємо, що Європейський Союз та його фінансові інституції надали Україні близько 6 мільярдів євро на інфраструктурні проєкти в межах різноманітних програм, зокрема кредитних.
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