БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИФонд державного майна вперше опублікував повний список усіх об'єктів, що підпадають під приватизацію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ФДМ уперше опублікував повний список об'єктів на приватизацію
До переліку включено все - від портів і заводів до гаражів і лазень
Фото: unian.ua
Як сказано на сайті ФДМ, до переліку входять 187 пакетів акцій і єдиних майнових комплексів державних підприємств, 139 об'єктів незавершеного будівництва, 46 об'єктів соціально-культурного призначення і 357 позицій окремого майна, передає LB.ua.
Тут є і морські порти, заводи і бази відпочинку, і гаражі, їдальні та лазні.
Знайти список можна на сайті ФДМ.
Нагадаємо, що Фонд державного майна України вперше оприлюднив повний перелік об’єктів, виставлених на малу приватизацію.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 12 2019 17:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?