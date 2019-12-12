Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

ФДМ уперше опублікував повний список об'єктів на приватизацію

До переліку включено все - від портів і заводів до гаражів і лазень
Фонд державного майна вперше опублікував повний список усіх об'єктів, що підпадають під приватизацію.
ФДМ уперше опублікував повний список об Фото: unian.ua

Як сказано на сайті ФДМ, до переліку входять 187 пакетів акцій і єдиних майнових комплексів державних підприємств, 139 об'єктів незавершеного будівництва, 46 об'єктів соціально-культурного призначення і 357 позицій окремого майна, передає LB.ua.

Тут є і морські порти, заводи і бази відпочинку, і гаражі, їдальні та лазні.

Знайти список можна на сайті ФДМ.

Нагадаємо, що Фонд державного майна України вперше оприлюднив повний перелік об’єктів, виставлених на малу приватизацію.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 12 2019 17:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.