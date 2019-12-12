Заводи, гаражі та лазні: Фонд держмайна оприлюднив повний список малої приватизації

На приватизацію уряд планує виставити 1006 державних підприємств, ще 766 держкомпаній буде визначено як стратегічні, а їхню приватизацію буде заборонено

Фонд державного майна України вперше оприлюднив повний перелік об’єктів, виставлених на малу приватизацію.

Перелік включає 187 пакетів акцій держави у підприємствах та цілісних майнових комплексів держкомпаній, 139 об’єктів незавершеного будівництва, 46 соціально-культурних об’єкта та 357 позицій окремого майна, повідомляють у Фонді держмайна, передає "Громадське".

«Перелік включає абсолютно різні об’єкти малої приватизації по всій території України – як цілі морські порти, заводи та бази відпочинку, так і гаражі, їдальні та лазні. Прозора та конкурентна приватизація цього майна надає можливість збільшити ефективність його використання, зменшити корупцію та наповнити державний бюджет як шляхом коштів від приватизації, так і завдяки майбутнім податкам», — повідомляють у Фонді держмайна.

Продаж цих об'єктів буде відбуватися через електронні аукціони у системі «Prozorro.Продажі».

Нагадаємо, що Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в кабінеті в. о. глави Фонду державного майна Віталія Трубарова.