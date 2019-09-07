НАБУ затримало главу Фонду держмайна Трубарова
"Чиновник затриманий. Зараз проводиться обшук із виїмкою документів. Трубаров затриманий", - повідомило джерело, йдеться в "Економічна правда".
Напередодні керівник Фонду держмайна Віталій Трубаров, який став фігурантом кримінальної справи Генпрокуратури, стверджував, що ні в чому не винний.
"Щодо заяви Генерального прокурора Юрія Луценка про нібито порушення при приватизації частини приміщення МінАПК. Це ніщо інше, як політична гра оточення генерального прокурора напередодні прозорої і конкурентної приватизації, яка не всім подобається, але яка відбудеться в наступному році", - заявив в.о. голови ФДМ у Facebook.
Він зазначив, що майно, про яке йдеться у справі, належало державному підприємству, органом управління якого було МінАПК, та не було заборонено до приватизації.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура підозрює в. о. голови Фонду державного майна Віталія Трубарова в причетності до незаконної приватизації частини будівлі Міністерства аграрної політики та продовольства, розташованої в центрі Києва на Хрещатику.
Віталія Трубарова було призначено в. о. голови ФДМУ у вересні поточного року Кабміном. До квітня Фонд очолював Ігор Білоус.
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