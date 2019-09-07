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НАБУ затримало главу Фонду держмайна Трубарова

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в кабінеті в. о. глави Фонду державного майна Віталія Трубарова
Про це повідомило джерело в Кабінеті міністрів.
НАБУ затримало главу Фонду держмайна Трубарова Фото: з вільних джерел

"Чиновник затриманий. Зараз проводиться обшук із виїмкою документів. Трубаров затриманий", - повідомило джерело, йдеться в "Економічна правда".

Напередодні керівник Фонду держмайна Віталій Трубаров, який став фігурантом кримінальної справи Генпрокуратури, стверджував, що ні в чому не винний.

"Щодо заяви Генерального прокурора Юрія Луценка про нібито порушення при приватизації частини приміщення МінАПК. Це ніщо інше, як політична гра оточення генерального прокурора напередодні прозорої і конкурентної приватизації, яка не всім подобається, але яка відбудеться в наступному році", - заявив в.о. голови ФДМ у Facebook.

Він зазначив, що майно, про яке йдеться у справі, належало державному підприємству, органом управління якого було МінАПК, та не було заборонено до приватизації.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура підозрює в. о. голови Фонду державного майна Віталія Трубарова в причетності до незаконної приватизації частини будівлі Міністерства аграрної політики та продовольства, розташованої в центрі Києва на Хрещатику.

Віталія Трубарова було призначено в. о. голови ФДМУ у вересні поточного року Кабміном. До квітня Фонд очолював Ігор Білоус.

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09 07 2019 15:43
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