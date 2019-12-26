Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У 2020 році ФДМ планує "пустити з молотка" до п'яти великих об'єктів і понад 300 малих і середніх

Голова ФДМ упевнений, що за три роки Україна може здійснити приватизацію, а сам Фонд можна буде закрити
У 2020 році Фонд державного майна України планує "пустити з молотка" 3-5 великих об'єктів і понад 300 малих і середніх.
У 2020 році ФДМ планує "пустити з молотка" до п Фото: Макс Левин

Про це заявив голова ФДМ Дмитро Сенниченко в інтерв'ю LB.ua.

"Усього в нас 3700 підприємств. З них 1200 підуть просто на ліквідацію. 600 об'єктів «застрягли» в АТО і Криму. На продаж (у 2020 році, - ред.) виставлять близько тисячі підприємств. Але всі вони, скажімо так, дуже-дуже різношерсті, як я називаю. Це об'єкти, починаючи від похиленого сараю і закінчуючи великими підприємствами", - сказав він.

Сенниченко також зазначив, що в планах ФДМ на наступний рік - продати 3-5 великих об'єктів і 300+ малих і середніх.

"По-перше, це UMCC (Об'єднана гірничо-хімічна), "Електроважмаш", ДП «Краснолиманська», Центренерго, ОПЗ, "Президент-готель". І я думаю, що ми навіть перевиконаємо план. І закладений бюджет у 12 млд грн (прим.: від приватизації)", - додав він.

Сенниченко впевнений, що за три роки Україна може здійснити приватизацію, після чого сам ФДМ можна буде закрити.

"Так, я хочу зробити всі необхідні справи, виконати поставлені завдання і закрити Фонд", - зазначив він.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення запровадити виїзд з України до Росії для українців виключно за закордонними паспортами. Така норма почне діяти з 1 березня 2020 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 12 2019 13:20
ТЕГИ: ФДМ
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.