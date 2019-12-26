У 2020 році ФДМ планує "пустити з молотка" до п'яти великих об'єктів і понад 300 малих і середніх
Про це заявив голова ФДМ Дмитро Сенниченко в інтерв'ю LB.ua.
"Усього в нас 3700 підприємств. З них 1200 підуть просто на ліквідацію. 600 об'єктів «застрягли» в АТО і Криму. На продаж (у 2020 році, - ред.) виставлять близько тисячі підприємств. Але всі вони, скажімо так, дуже-дуже різношерсті, як я називаю. Це об'єкти, починаючи від похиленого сараю і закінчуючи великими підприємствами", - сказав він.
Сенниченко також зазначив, що в планах ФДМ на наступний рік - продати 3-5 великих об'єктів і 300+ малих і середніх.
"По-перше, це UMCC (Об'єднана гірничо-хімічна), "Електроважмаш", ДП «Краснолиманська», Центренерго, ОПЗ, "Президент-готель". І я думаю, що ми навіть перевиконаємо план. І закладений бюджет у 12 млд грн (прим.: від приватизації)", - додав він.
Сенниченко впевнений, що за три роки Україна може здійснити приватизацію, після чого сам ФДМ можна буде закрити.
"Так, я хочу зробити всі необхідні справи, виконати поставлені завдання і закрити Фонд", - зазначив він.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення запровадити виїзд з України до Росії для українців виключно за закордонними паспортами. Така норма почне діяти з 1 березня 2020 року.
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