Філарет знову заявив, що Томос ПЦУ - не справжній
Про це він сказав у своєму відеозверненні, опублікованому в YouTube, передає LB.ua.
"Дорогі брати і сестри! Ми довго боролися і чекали Томосу, отримали Томос, але не той Томос, на який ми сподівалися. Цей Томос поставив нас в іншу залежність. Якщо раніше українська церква залежала від Москви, то тепер цей Томос поставив нас у залежність від Константинополя. Константинополь вимагає знищення Київського патріархату", - сказав Філарет.
"Чому не хоче дати патріарх Томос патріархату? Тому що патріархат - це дійсно незалежна церква, а митрополія може входити до складу того чи іншого патріархату. Тому зараз дано завдання митрополиту Епіфанію остаточно знищити Київський патріархат і київського патріарха в тому числі", - додав почесний патріарх.
Він поскаржився, що змушений "боротися за існування Київського патріархату".
"Нещодавно ми отримали інформацію про те, що існує документ, що Київський патріархат знищений, патріарх повинен покинути патріархію і не служити у Володимирському соборі. І це остаточне рішення є наслідком тієї боротьби, захоплення храмів Київського патріархату, яке триває. І він робить усе це силою, і доходить до того, що викрадають священників, залякують їх, щоб вони не залишалися в Київському патріархаті, а переходили в так звану ПЦУ. Тому, дорогі брати і сестри, громадяни України, чому ми боремося за існування Київського патріархату? Тому що патріархат - це дійсно незалежна церква. А нам, Україні, потрібна незалежна церква, а не залежна чи то від Москви, чи то від Константинополя", - сказав Філарет.
Нагадаємо, що Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (Березовський) не прийшов на молебень за Україну, який відбувся вранці 24 серпня в Софії Київській з ініціативи Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.
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