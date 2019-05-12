Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Філарет знову заявив, що Томос ПЦУ - не справжній

Почесний патріарх продовжує наполягати на існуванні УПЦ КП
Почесний патріарх Філарет заявив, що Томос від Вселенського патріарха на створення української автокефальної помісної церкви не справжній і ставить українську церкву в залежність від Константинополя.
Філарет знову заявив, що Томос ПЦУ - не справжній Фото: ukrinform.ua

Про це він сказав у своєму відеозверненні, опублікованому в YouTube, передає LB.ua.

"Дорогі брати і сестри! Ми довго боролися і чекали Томосу, отримали Томос, але не той Томос, на який ми сподівалися. Цей Томос поставив нас в іншу залежність. Якщо раніше українська церква залежала від Москви, то тепер цей Томос поставив нас у залежність від Константинополя. Константинополь вимагає знищення Київського патріархату", - сказав Філарет.

"Чому не хоче дати патріарх Томос патріархату? Тому що патріархат - це дійсно незалежна церква, а митрополія може входити до складу того чи іншого патріархату. Тому зараз дано завдання митрополиту Епіфанію остаточно знищити Київський патріархат і київського патріарха в тому числі", - додав почесний патріарх.

Він поскаржився, що змушений "боротися за існування Київського патріархату".

"Нещодавно ми отримали інформацію про те, що існує документ, що Київський патріархат знищений, патріарх повинен покинути патріархію і не служити у Володимирському соборі. І це остаточне рішення є наслідком тієї боротьби, захоплення храмів Київського патріархату, яке триває. І він робить усе це силою, і доходить до того, що викрадають священників, залякують їх, щоб вони не залишалися в Київському патріархаті, а переходили в так звану ПЦУ. Тому, дорогі брати і сестри, громадяни України, чому ми боремося за існування Київського патріархату? Тому що патріархат - це дійсно незалежна церква. А нам, Україні, потрібна незалежна церква, а не залежна чи то від Москви, чи то від Константинополя", - сказав Філарет.

Нагадаємо, що Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (Березовський) не прийшов на молебень за Україну, який відбувся вранці 24 серпня в Софії Київській з ініціативи Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 12 2019 14:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Нагородження переможців Всеукраїнського молодіжного конкурсу есе "Об’єднані мрією"

Нагородження переможців Всеукраїнського молодіжного конкурсу есе "Об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.