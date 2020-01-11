Філіппіни вразив найпотужніший за 2020 рік тайфун. Майже мільйон людей евакуювали

У Філіппінах евакуювали майже мільйон жителів острова Лусон через найпотужніший за цей рік тайфун «Гоні». Країна готується до можливих катастрофічних наслідків шторму, вже загинуло щонайменше 7 людей.

Про це пише "Громадське" з посиланням на CNN.

Синоптики зазначають, що тайфун має швидкість вітру у 215 км/год з поривами до 265 км/год та рясними дощами. Це один з найсильніших тайфунів, який вразив Філіппіни за останні 7 років.

Місцеві чиновники вирішили евакуювати 794 тисячі жителів у прибережних провінціях. У країні скасували всі портові операції, рибалкам заборонили виходити в море. Місцеві авіакомпанії скасували десятки рейсів, а в столиці Манілі було наказано закрити головний міжнародний аеропорт.

У ключових точках районів для жителів приготували товари першої допомоги, засоби індивідуального захисту. На вулиці також вивели важку техніку. У лікарнях острову Лусон важкохворих та пацієнтів з коронавірусною інфекцією терміново перевезли до інших закладів.

Попри значну підготовку через тайфун "Гоні", який у Філіппінах називають "Роллі", вже загинуло щонайменше сім людей, яких змило через селеві потоки та валуни, які сильними дощами змило з вулкана Майон.

Влада Філіппін очікує, що через тайфун можуть постраждати від 19 до 31 мільйонів людей. За повідомленнями агентства з управління надзвичайними ситуаціями, "Гоні" слідує за тайфуном "Молаве", який вразив Філіппіни минулого місяця та призвів до смерті 22 людей. Щороку на Філіппінах фіксують близько 20 тайфунів, які приносять сильні дощі та спричиняють зсуви.

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