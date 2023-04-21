Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

До нового пакету допомоги увійдуть різні види озброєнь для забезпечення потреб європейської тренувальної місії для України.

Влада Фінляндії погодила відправлення Україні 15-го за пакету військової допомоги на суму близько €78 млн.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Фінляндії.

До пакету допомоги увійдуть різні види озброєнь для забезпечення потреб європейської тренувальної місії для України з навчання 30 тисяч українських солдатів, що включає базову та спеціалізовану підготовку військовослужбовців.

Що саме увійде до пакету, точні терміни і способи його доставки не уточнюються з міркувань безпеки.

"Україна потребує різних видів підтримки. Ми беремо участь у тренувальній місії ЄС, навчаючи українських солдатів та надаючи необхідну матеріальну допомогу", – сказав глава фінського Міноборони Антті Кайкконен.

На сьогодні вартість наданої Гельсінкі допомоги Україні оцінюється в €990 млн.

Раніше ми писали, що Канада також надає Україні новий пакет військової допомоги.