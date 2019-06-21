Fitch прогнозує курс долара на рівні 30,6 грн у 2020 році

Водночас, за розрахунками агентства, у 2019 році середній курс долара становитиме близько 28,8 гривні за долар

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує, що середній курс долара в Україні у 2020 році складе 30,6 гривні за долар.

Відповідні оцінки агентства надані в оцінках кредитних рейтингів компанії "МХП" Юрія Косюка та "ДТЕК" Ріната Ахметова, повідомляє "Інетрфакс-Україна".

Зазначимо, що від початку 2019 року середній курс долара в Україні навпаки суттєво зміцнився — з 27,7 гривні до 26,4 гривні за долар.

Зазначимо, що за прогнозами Міністерства фінансів України, у 2022 році курс долара має зрости до 30,7 гривні.

Раніше стало відомо, що в уряді прогнозують зростання курсу валют до 29 гривень до кінця 2019 року.

Нагадаємо, що обсяг міжнародних резервів України на початку травня скоротився на 0,5% - до 20,52 мільярда доларів. Наприкінці травня резерви зменшились на 1,2 мільярда доларів та склали 19,3 мільярда доларів.

Міжнародні резерви (або золотовалютні резерви) - це грошові та фінансові накопичення держави у світових валютах (доларах, євро) та дорогоцінних металах. Вони необхідні для того, аби коригувати курс національної валюти (продажем валюти за встановленим курсом Нацбанк може регулювати курс валют) та розраховуватись за валютними зобов’язаннями держави.