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Fitch змінило на "позитивний" прогноз щодо 7 міст України

Водночас рейтингова дія не стосувалася оцінки кредитоспроможності міст на самостійній основі
Як зазначає агентство, перегляд прогнозу щодо РДЕ зазначених міст відбувається слідом за переглядом на "позитивний" прогнозу щодо суверенних рейтингів України.
Fitch змінило на "позитивний" прогноз щодо 7 міст України Фото: з вільних джерел

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило прогноз щодо довгострокових рейтингів дефолту емітента (РДЕ) Києва, Дніпра, Харкова, Львова, Маріуполя, Миколаєва та Одеси в іноземній і національній валюті зі "стабільного" на "позитивний" після суверенної рейтингової дії, пише "Інтерфакс-Україна".

Як зазначає агентство, перегляд прогнозу щодо РДЕ зазначених міст відбувається слідом за переглядом на "позитивний" прогнозу щодо суверенних рейтингів України.

Водночас рейтингова дія не стосувалася оцінки кредитоспроможності міст на самостійній основі. Зокрема, кредитоспроможність усіх семи міст відповідає рівню "b+", повідомляє Fitch.

Як повідомлялося, 6 серпня Fitch Ratings покращило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті України зі "стабільного" до "позитивного", підтвердивши сам рейтинг на рівні "B".

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17 08 2021 15:27
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