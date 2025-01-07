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ПОЛІТИКА

Фіцо обговорить з Єврокомісією припинення транзиту російського газу через Україну

07 січня 2025, 17:33
Фіцо обговорить з Єврокомісією припинення транзиту російського газу через Україну
Фото: news.yahoo.com
9 січня він обговорить ситуацію з представниками Єврокомісії у Брюсселі.

Транзит російського газу через Україну припинено, але прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо шукає можливості для відновлення постачань через цей маршрут.

9 січня він обговорить ситуацію з представниками Єврокомісії у Брюсселі, повідомляє пресслужба уряду Словаччини, повідомляє Reuters.

Транзитна угода між Києвом і москвою завершилася 1 січня, що призвело до припинення постачання газу через Україну. Однак Фіцо, стурбований економічними втратами для Словаччини, зацікавлений у відновленні потоків російського газу через цей маршрут. Прем'єр вже заявляв про намір вжити санкцій проти України, яка, за його словами, спричинила великі збитки для його країни. Він також відвідав москву для переговорів з владіміром путіним, після чого погрожував припиненням постачання електроенергії в Україну, яка переживає енергетичну кризу через російські атаки на енергосистему. Фіцо також обговорював можливе зниження підтримки українських біженців у Словаччині.

До війни росія постачала понад 40% газу до ЄС, але після вторгнення її частка значно скоротилася. У 2024 році газ із рф складав лише 8% імпорту до Європейського Союзу. Проте деякі країни, зокрема Словаччина та Угорщина, досі покладаються на дешевий російський газ, що підриває спроби ЄС зменшити енергетичну залежність від росії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна поставила Євросоюз у скрутне економічне становище, коли припинила транзит російського газу через свою територію. За його словами, зараз "навіть найфанатичніші брюссельці" не можуть заперечити, що ціни на газ зросли.

СловаччинаРоберт Фіцотранзит газу

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