Фонд стартапів визначив проєкти для держфінансування у вересні

Фінансування отримають стартапи на етапі seed (грант 50 000 доларів): Kray Technologies і TenniRobo.

Український фонд стартапів 28 серпня провів десятий пітч, за підсумками якого вирішили профінансувати 2 проєкти на загальну суму 100 тисяч доларів, повідомляє "Економічна правда".

Зокрема, фінансування отримають стартапи на етапі seed (грант 50 000 доларів): Kray Technologies і TenniRobo.

"Kray Technologies - перші в світі автоматичні дрони для внесення засобів захисту рослин і підживлення у польові культури з індустріальною продуктивністю (до 470 Га/день) які зменшують вартість внесення на 90% до приблизно $2/Га (на ринку США).

Вони дозволяють фермеру позбутися втрат врожаю, пов'язаних з внесенням, та застосувати нові технології частого підживлення, які обіцяють приріст врожайності на 20-40%", - йдеться у повідомленні.

"TenniRobo - інноваційний компактний робот для настільного тенісу, який фактично є професійним тренером, керованим за допомогою мобільного додатку. Пристрій з’єднується з мобільним телефоном за допомогою технології Bluetooth, та дозволяє користувачу керувати будь якими параметрами пострілу.

Робот здатен створювати дійсно реалістичну поведінку м’яча - таку як створює реальна людина у грі, це є великою перевагою для спортсменів", - додали у фонді.

При цьому, мобільний додаток TenniRobo дозволяє створювати власні постріли та об’єднувати їх у персональні програми тренувань.

"З TenniRobo гравці не повинні налаштовувати свій графік тренувань, не залежать від партнера або тренера, та мають змогу заощаджувати до 80 доларів у тиждень на самостійних тренуваннях. Крім того, це надзвичайно корисний помічник для кожного тренера, бо робот допомагає значно пришвидшити професійний ріст спортсмена та різноманітити тренування", - заявила прес-служба фонду стартапів.

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