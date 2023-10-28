Формула миру стає глобальною – Зеленський

Він додав, що Формула миру забезпечує повну силу Статуту ООН для припинення агресії проти України

На сьогодні майже 70 світових субʼєктів уже приєдналися до процесів щодо Формули миру.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, виступаючи на третій зустрічі радників щодо реалізації Формули миру на Мальті.

Він зазначив, що війни роблять сиротами в Україні, на Близькому Сході, і в країнах Африки, через те, що статут ООН не працює, тому Формула миру, як складається з 10 пунктів, поступово стає глобальною.

"Ми можемо й повинні дати іншу відповідь. Світ бачив уже надто багато крові. Торік я запропонував Формулу миру. Десять пунктів, які охоплюють усі аспекти агресії Росії проти України та які засновані на принципах Статуту ООН, на схвалених світом резолюцій Генеральної Асамблеї ООН. За рік, що минає, наша Формула миру поступово стає глобальною, бо всі ви її підтримали чи принаймні проявили дієву зацікавленість у роботі з нею. Ця Формула справді стала спільною", - зауважив Зеленський.

Він додав, що Формула миру забезпечує повну силу Статуту ООН для припинення агресії проти України та усунення її наслідків, а отже, згодом може стати взірцем для аналогічного забезпечення повної сили міжнародного права у разі інших агресій. А спльні зусилля країн допомагають вчитися, як завершувати всі війни.

"Формула миру може й має бути універсальною. Потрібен спільний план її реалізації, щоб відображати не ту чи іншу національну позицію, а позицію людей, усього людства. Такий спільний план дій маємо підготувати в межах нашої взаємодії та згодом вийти з ним на Глобальний саміт миру – на рівень лідерів, – затвердити й реалізувати", - підсумував президент.