фсб намагається дестабілізувати ситуацію в Україні - Данілов

Зокрема, активізувалися кримінальні авторитети, які раніше співпрацювали із фсб

П’яте управління фсб росії "максимально відпрацьовує" завдання із дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Наближається 24 лютого, а жодних результатів немає, тому вони проводять таку "комплексну" роботу. Дехто каже, що нашої перемоги не може бути, дехто розповсюджує інші нісенітниці. Вони зараз максимально активізувалися, і найближчим часом можемо почути багато різноманітних подібних "думок", - сказав він.

Данілов зазначив, що значно активізувалися, зокрема, кримінальні авторитети, які і раніше співпрацювали із фсб і нині перебувають за межами України.

Водночас він наголосив, що ситуація в Україні контрольована.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки попередило, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів та спрямоване на підрив довіри до України з боку західних партнерів.