БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВерховна Рада на засіданні 1 липня ухвалила закон №4185, яким дозволила надавати експлуатаційні документи в електронному вигляді при гарантійному обслуговуванні товарів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гарантію на товари можна буде отримувати в електронному вигляді
Цим законом уможливили надання експлуатаційних документів в електронному вигляді при гарантійному обслуговуванні товарів, що "покращить сервіс для споживачів та спростить умови ведення бізнесу
Фото: Google
Про це відомо з засідання Ради, документ підтримали 335 нардепів.
У пояснювальній записці автори закону зазначають, що, зі зростанням частки онлайн-продажів, багато компаній пропонують споживачам реєстрацію в особистих кабінетах. Це надає можливість перевірити оригінальність товару, а також його подальше гарантійне обслуговування.
Водночас, споживачі досі зберігають інструкції з використання, гарантійні талони та інші експлуатаційні документи в паперовому вигляді. А у разі втрати гарантійного талону або фіскального чеку споживачі автоматично втрачають право на отримання гарантійного обслуговування або заміни товару.
Відтак цим законом уможливили надання експлуатаційних документів в електронному вигляді при гарантійному обслуговуванні товарів, що "покращить сервіс для споживачів та спростить умови ведення бізнесу".
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