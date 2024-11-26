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Камала Гарріс продовжить політичну кар'єру – Politico

26 листопада 2024, 12:37
Камала Гарріс продовжить політичну кар'єру – Politico
Вона може знову балотуватися на посаду президента або губернатора Каліфорнії.

Американська віцепрезидентка Камала Гарріс, яка програла на президентських виборах США, продовжить свою політичну діяльність.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на поінформовані джерела з близького оточення кандидатки.

Гарріс думає над варіантами майбутньої політичної кар’єри під час сезону зимових відпусток. 

Також вона може балотуватися у президенти на виборах у 2028 році або боротися за посаду губернатора в її рідному штаті Каліфорнія через два роки.

"Природно було б створити якусь організацію, яка дала б їй (Гарріс – ред.) можливість подорожувати, виступати з промовами і зберігати свої політичні зв’язки", – пише видання. 

Поки що віцепрезидентка разом із радниками працює над тим, щоб визначити, як і коли вона виступить проти республіканця Трампа і підтвердить свою роль у Демократичній партії. 

Завершуючи перебування на посаді віцепрезидентки, Гарріс головуватиме під час визнання результатів президентських виборів, а потім з’явиться на інавгурації Трампа 20 січня 2025 року.

Журналісти вважають, що політикиня створить особистий офіс і буде підтримувати масову присутність у мережі, а хтось із близьких до Гарріс вважають, що вона ухвалюватиме деякі рішення швидко, попри схильність до тривалих роздумів.

На думку її союзників, чим довше Гарріс проводила передвиборчу кампанію, тим сильніше зростав її авторитет у Демократичній партії. Вони додали, що поразка Гарріс на виборах навряд чи затьмарить її політичне майбутнє.

Після поразки на виборах ми писали, що команда Камали Гарріс збирає гроші після програшу на виборах через боргові зобов'язання.

 
політикаКамала Гарріскар'єра

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