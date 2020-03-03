Газпром збільшив транзит газу через Україну

"За оперативними даними, транзит газу через Україну в країни ЄС і Молдову в лютому склав 3,926 млрд кубометрів"

Газпром у лютому використав заброньовані транзитні потужності в рамках нового контракту на 76%: транзит російського газу через газотранспортну систему України склав 3,926 млрд кубометрів.

Про це в Facebook написав голова ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає УКРІНФОРМ.

"За оперативними даними, транзит газу через Україну в країни ЄС і Молдову в лютому склав 3,926 млрд кубометрів. Це становить 76% від обсягу заброньованих потужностей в рамках нового контракту з Газпромом", - написав Макогон.

За його словами, попередня оплата за лютий була отримана в повному обсязі ще в січні. Передоплата за березень так само вже знаходиться на рахунках Оператора.

Нагадаємо, що після запуску газопроводу "Турецький потік" з Росії до Туреччини зниження транзиту через Україну в цьому році становитиме близько 15 млрд кубометрів.