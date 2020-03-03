БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИГазпром у лютому використав заброньовані транзитні потужності в рамках нового контракту на 76%: транзит російського газу через газотранспортну систему України склав 3,926 млрд кубометрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Газпром збільшив транзит газу через Україну
"За оперативними даними, транзит газу через Україну в країни ЄС і Молдову в лютому склав 3,926 млрд кубометрів"
Фото: gazeta.ua
Про це в Facebook написав голова ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає УКРІНФОРМ.
"За оперативними даними, транзит газу через Україну в країни ЄС і Молдову в лютому склав 3,926 млрд кубометрів. Це становить 76% від обсягу заброньованих потужностей в рамках нового контракту з Газпромом", - написав Макогон.
За його словами, попередня оплата за лютий була отримана в повному обсязі ще в січні. Передоплата за березень так само вже знаходиться на рахунках Оператора.
Нагадаємо, що після запуску газопроводу "Турецький потік" з Росії до Туреччини зниження транзиту через Україну в цьому році становитиме близько 15 млрд кубометрів.
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