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Газпром збільшив транзит газу через Україну

"За оперативними даними, транзит газу через Україну в країни ЄС і Молдову в лютому склав 3,926 млрд кубометрів"
Газпром у лютому використав заброньовані транзитні потужності в рамках нового контракту на 76%: транзит російського газу через газотранспортну систему України склав 3,926 млрд кубометрів.
Газпром збільшив транзит газу через Україну Фото: gazeta.ua

Про це в Facebook написав голова ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає УКРІНФОРМ.

"За оперативними даними, транзит газу через Україну в країни ЄС і Молдову в лютому склав 3,926 млрд кубометрів. Це становить 76% від обсягу заброньованих потужностей в рамках нового контракту з Газпромом", - написав Макогон.

За його словами, попередня оплата за лютий була отримана в повному обсязі ще в січні. Передоплата за березень так само вже знаходиться на рахунках Оператора.

Нагадаємо, що після запуску газопроводу "Турецький потік" з Росії до Туреччини зниження транзиту через Україну в цьому році становитиме близько 15 млрд кубометрів.

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03 03 2020 15:40
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