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Гелікоптери Sea King допоможуть ЗСУ в багатьох сферах – Пісторіус

24 січня 2024, 20:59
Гелікоптери Sea King допоможуть ЗСУ в багатьох сферах – Пісторіус
Цього року Німеччина також планує навчити не менше 10 тисяч солдатів ЗСУ, передати Україні танки Leopard 1 та іншу техніку.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Tagesspiegel.

"Головним пріоритетом німецької допомоги Україні залишаються системи ППО. Саме Берлін очолює коаліцію країн-партнерів, які займаються питаннями зміцнення протиповітряної оборони України. Зокрема Німеччина має намір цього року передати Україні додаткові зенітні комплекси IRIS-T і зенітні самохідки Gepard", - сказав німецький міністр. 

Пісторіус додав, що Німеччині слід прискорити виробництво озброєнь, і Берлін готовий взяти на себе це завдання. 

"Ми покриваємо найнагальніші потреби України тут і зараз за допомогою зброї, матеріалів і навчання", - сказав він.

Міністр оборони Німеччина обіцяє Україні додаткові поставки артилерії і артилерійських боєприпасів і понад 80 танків Leopard 1. 

Крім того, Пісторіус обіцяє Україні поставки бронетранспортерів, інженерних танків, включаючи мостоукладчики, 450 захищених машин, систем розмінування, безпілотників, радарів і систем розвідки.

Німеччина вперше також передасть Україні військові гелікоптери: військові вертольоти Sea King mk 41 в кількості шести машин. 

Деякі німецькі оглядачі вже встигли розкритикувати цю обіцянку, сказавши, що мова йде про старий мотлох, а не повноцінну бойову техніку.

 
допомогаПісторіус

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