Гендиректор Yakaboo звільнився після звинувачень у сексизмі
Генеральний директор мережі онлайн-книгарень Yakaboo Іван Богдан пішов з посади після скандальних висловлювань, за які його звинуватили у сексизмі.
Під час онлайн-дискусії 28 вересня 2022 року він сказав, що жінки частіше купують книги, бо витрачають зароблені чоловіками гроші.
Українці у соцмережах почали обурюватися і закликати бойкотувати книгарні Yakaboo.
Наступного дня Іван Богдан перепросив за свої слова і заявив, що йде з посади СЕО.
"Хочу публічно принести всім свої щирі вибачення. Мій невдалий вислів вчора під час панельної дискусії про портрет сучасного українського читача викликав у соцмережах справедливе обурення", - написав він у Facebook.
Чоловік додав, що усвідомлює, що "такі формулювання неприпустимі у жодній формі та за будь-якої ситуації".
"Повірте, я дуже жалкую про вчорашній інцидент. Ніколи так не мислив та не маю жодних упереджень в гендерному питанні.
Це важливий урок для мене. Я усвідомлюю всю відповідальність і розумію наслідки.
Ми у компанії прийняли непросте, але правильне спільне рішення - я йду з посади СЕО Yakaboo", - зауважив Богдан.
Компанія Yakaboo також опублікувала допис щодо невдалого висловлювання гендиректора.
"Ми впевнені, Іван Богдан не мав на меті нікого образити, оскільки ніколи не мав упереджень в питаннях гендеру та завжди ставився до жінок з повагою.
Але його висловлювання не сумісне з цінностями, культурою та поглядами, які сповідує наша компанія, наші акціонери, наша команда", - написали на сторінці Yakaboo в Facebook.
У компанії додали, що цінності перевіряються діями і відповідними рішеннями, а повага до клієнтів, партнерів та співробітників є ключовою цінністю для компанії.
"У зв’язку з цим ми ухвалили єдине можливе рішення. Іван Богдан відсторонений від управління компанією. Від імені Yakaboo приносимо свої вибачення", - йдеться у повідомленні.
Тимчасово функції СЕО Yakaboo виконуватиме директорка з операційної діяльності Олена Безугла.
Раніше Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Париж 17 червня 2019 року дозволив собі необережне висловлювання, яке викликало хвилю обурення в Україні.
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