Гендиректор Yakaboo звільнився після звинувачень у сексизмі

Він сказав, що жінки частіше купують книги, бо витрачають зароблені чоловіками гроші

Генеральний директор мережі онлайн-книгарень Yakaboo Іван Богдан пішов з посади після скандальних висловлювань, за які його звинуватили у сексизмі.

Під час онлайн-дискусії 28 вересня 2022 року він сказав, що жінки частіше купують книги, бо витрачають зароблені чоловіками гроші.

Українці у соцмережах почали обурюватися і закликати бойкотувати книгарні Yakaboo.

Наступного дня Іван Богдан перепросив за свої слова і заявив, що йде з посади СЕО.

"Хочу публічно принести всім свої щирі вибачення. Мій невдалий вислів вчора під час панельної дискусії про портрет сучасного українського читача викликав у соцмережах справедливе обурення", - написав він у Facebook.

Чоловік додав, що усвідомлює, що "такі формулювання неприпустимі у жодній формі та за будь-якої ситуації".

"Повірте, я дуже жалкую про вчорашній інцидент. Ніколи так не мислив та не маю жодних упереджень в гендерному питанні.

Це важливий урок для мене. Я усвідомлюю всю відповідальність і розумію наслідки.

Ми у компанії прийняли непросте, але правильне спільне рішення - я йду з посади СЕО Yakaboo", - зауважив Богдан.

Компанія Yakaboo також опублікувала допис щодо невдалого висловлювання гендиректора.

"Ми впевнені, Іван Богдан не мав на меті нікого образити, оскільки ніколи не мав упереджень в питаннях гендеру та завжди ставився до жінок з повагою.

Але його висловлювання не сумісне з цінностями, культурою та поглядами, які сповідує наша компанія, наші акціонери, наша команда", - написали на сторінці Yakaboo в Facebook.

У компанії додали, що цінності перевіряються діями і відповідними рішеннями, а повага до клієнтів, партнерів та співробітників є ключовою цінністю для компанії.

"У зв’язку з цим ми ухвалили єдине можливе рішення. Іван Богдан відсторонений від управління компанією. Від імені Yakaboo приносимо свої вибачення", - йдеться у повідомленні.

Тимчасово функції СЕО Yakaboo виконуватиме директорка з операційної діяльності Олена Безугла.

Раніше Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Париж 17 червня 2019 року дозволив собі необережне висловлювання, яке викликало хвилю обурення в Україні.