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ПОЛІТИКА

Головну посаду в НАТО має зайняти країна, яка достатньо виділяє на оборону – МЗС Латвії

11 січня 2024, 13:41
Головну посаду в НАТО має зайняти країна, яка достатньо виділяє на оборону – МЗС Латвії
Фото: з вільного доступу
На цю посаду є декілька претендентів.

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш, який має намір стати наступним генеральним секретарем НАТО, вважає, що цю посаду повинен обійняти представник країни, котра дотримується встановлених Альянсом витрат на оборону – на рівні 2% від валового внутрішнього продукту.

Цього року Латвія інвестує у цей напрямок близько 2,4% ВВП і ми планує збільшити показник до 3% протягом наступних трьох років.

Про це сказав Каріньш в інтерв'ю Politico.

"Ми вкладаємо наші гроші туди, де наші роти. Я вважаю, що для будь-якого генерального секретаря важливо мати можливість говорити з тими членами, які цього ще не роблять", – додав міністр закордонних справ..

Кілька європейських лідерів висловили зацікавленість у тому, щоб очолити військовий альянс після того, як нинішній глава НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що піде у відставку наприкінці свого терміну, який був продовжений до жовтня.

Окрім Каріньша, про свої плани на цю посаду заявили прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, яка може стати першою жінкою-керівницею Альянсу, і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Видання зазначає, що Рютте вважається головним фаворитом, однак він зіткнувся з критикою через те, що його країна не досягла цільового показника витрат на оборону, встановленого Альянсом. За даними НАТО, витрати Естонії перевищили цей показник з 2015 року, а Латвія з 2018-го виділяє на оборону понад 2% свого ВВП.

НАТОЛатвіяпосада

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