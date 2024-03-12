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Президент Румунії балотуватиметься на посаду генсека НАТО

12 березня 2024, 20:34
Президент Румунії балотуватиметься на посаду генсека НАТО
Фото: Слово і Діло
Сьогодні президент Румунії Клаус Йоганніс офіційно оголосив про намір балотуватися на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це передає французький суспільний мовник RFI.

"Я вирішив узяти участь у конкурсі на посаду генерального секретаря НАТО. Це кандидатура Румунії, моя тверда прихильність цінностям НАТО", - заявив Йоганніс. 

Він додав, що минуло два десятиліття відтоді, як Румунія стала членом НАТО, яка впродовж 75 років просуває демократію і свободу, створила велику мережу партнерів. 

За словами румунського президента, кардинальними цінностями альянсу є верховенство права, а повага до основних прав і свобод - це компас, який вів усіх до консолідації демократії. 

"Парасолька НАТО запропонувала нам найсильніші гарантії безпеки в історії", - додав Йоганніс.

Він уточнив, що воєнний конфлікт у Європі - це реальність, яка ще кілька років тому здавалася малоймовірною. Росія є довгостроковою загрозою для нашого континенту. 

Кордони НАТО набувають першорядного значення, і зміцнення східного флангу залишиться довгостроковим пріоритетом. 

Ми також повідомляли, що в боротьбі за найвищі посади в ЄС і НАТО в Європі виникає багато дискусій

 
посадагенсек НАТОПрезидент РумуніїЙоганніс

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