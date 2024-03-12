Президент Румунії балотуватиметься на посаду генсека НАТО
Про це передає французький суспільний мовник RFI.
"Я вирішив узяти участь у конкурсі на посаду генерального секретаря НАТО. Це кандидатура Румунії, моя тверда прихильність цінностям НАТО", - заявив Йоганніс.
Він додав, що минуло два десятиліття відтоді, як Румунія стала членом НАТО, яка впродовж 75 років просуває демократію і свободу, створила велику мережу партнерів.
За словами румунського президента, кардинальними цінностями альянсу є верховенство права, а повага до основних прав і свобод - це компас, який вів усіх до консолідації демократії.
"Парасолька НАТО запропонувала нам найсильніші гарантії безпеки в історії", - додав Йоганніс.
Він уточнив, що воєнний конфлікт у Європі - це реальність, яка ще кілька років тому здавалася малоймовірною. Росія є довгостроковою загрозою для нашого континенту.
Кордони НАТО набувають першорядного значення, і зміцнення східного флангу залишиться довгостроковим пріоритетом.
Ми також повідомляли, що в боротьбі за найвищі посади в ЄС і НАТО в Європі виникає багато дискусій.