Президент Румунії балотуватиметься на посаду генсека НАТО

Сьогодні президент Румунії Клаус Йоганніс офіційно оголосив про намір балотуватися на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це передає французький суспільний мовник RFI.

"Я вирішив узяти участь у конкурсі на посаду генерального секретаря НАТО. Це кандидатура Румунії, моя тверда прихильність цінностям НАТО", - заявив Йоганніс.

Він додав, що минуло два десятиліття відтоді, як Румунія стала членом НАТО, яка впродовж 75 років просуває демократію і свободу, створила велику мережу партнерів.

За словами румунського президента, кардинальними цінностями альянсу є верховенство права, а повага до основних прав і свобод - це компас, який вів усіх до консолідації демократії.

"Парасолька НАТО запропонувала нам найсильніші гарантії безпеки в історії", - додав Йоганніс.

Він уточнив, що воєнний конфлікт у Європі - це реальність, яка ще кілька років тому здавалася малоймовірною. Росія є довгостроковою загрозою для нашого континенту.

Кордони НАТО набувають першорядного значення, і зміцнення східного флангу залишиться довгостроковим пріоритетом.

Ми також повідомляли, що в боротьбі за найвищі посади в ЄС і НАТО в Європі виникає багато дискусій.