ГПУ призупинила розслідування проти екс-голови "Укрспецекспорту" Бондарчука

У 2017 році він попросив політичного притулку у Великобританії

Генеральна прокуратура припинила розслідування проти колишнього керівника державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" Сергія Бондарчука, підозрюваного в привласненні більш ніж $7,4 млн коштів компанії.

Постанова старшого слідчого ГПУ Лодочнікова датована 26 грудня 2018 року. Згідно з документом, упродовж 2015-2017 років у кримінальному провадженні підготовлені запити про міжнародну правову допомогу, які в установленому порядку направлені для виконання компетентним органам Великобританії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Гонконгу, Джибуті, Данії, Швейцарії, відповіді на які не отримано, йдеться в матеріалах суду, інформуть "Українські новини".

Також у рамках розслідування були направлені запити про міжнародну правову допомогу компетентним органам Казахстану та США, які в повному обсязі також не виконано.

Раніше повідомляли, що суд Великої Британії надав політичний притулок колишньому керівнику компанії "Укрспецекспорт" Сергію Бондарчуку, якого в Україні звинувачують у розкраданні державного майна на 7,5 млн доларів.

Нагадаємо, що 17 березня 2017 року, колишнього голову державного оборонного підприємства "Укрспецекспорт" Сергія Бондарчука було заарештовано в Лондоні. На 24 березня призначене судове засідання, на якому визначать дату екстрадиційних слухань.

З 2005 до 2010 року Сергій Бондарчук був генеральним директором Державної компанії з імпорту та експорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт".

Також з 2010 до 2013 - року він був членом керівництва партії Віктора Ющенка "Наша Україна". 9 лютого 2013 року політична Рада партії "Наша Україна" звільнила Сергія Бондарчука від виконання обов'язків голови політради та скасувала рішення Київської міськорганізації про виключення з партії її лідера Віктора Ющенка.

В лютому 2015 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук Сергія Бондарчука. Йому інкримінують привласнення й розтрату майна в особливо великих розмірах.

З 15 червня до розшуку екс-голови "Укрспецекспорту" долучився Інтерпол.

Бондарчук заплатив заставу у розмірі близько 75 тисяч фунтів застави, що дорівнює 2,48 млн грн.