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Генсек НАТО: путін боїться реальних дій НАТО, а не заяв

26 червня 2026, 13:04
Генсек НАТО: путін боїться реальних дій НАТО, а не заяв
Фото: REUTERS
росію стримує не риторика НАТО, а реальна реалізація оборонних домовленостей союзників.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що головним стримувальним фактором для росії є не самі зобов’язання Альянсу, а їх реальне виконання країнами-членами.

Про це він сказав під час дискусії в Atlantic Council.

За словами Рютте, на майбутньому саміті НАТО в Анкарі ключовою темою стане саме виконання оборонних зобов’язань союзників.

Він нагадав, що минулого року країни Альянсу домовилися про поступове збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, а також про посилення підтримки України та розвиток оборонного виробництва.

"Цього літа йдеться про виконання зобов’язань… ми маємо переконатися, що маємо надійний шлях до 5%", – зазначив генсек.

Рютте наголосив, що головне завдання НАТО – це продемонструвати москві готовність до оборони.

"Найголовніше, щоб у москві зрозуміли: ми можемо протистояти вже сьогодні і будемо готові захищатися у разі будь-якої загрози", – сказав він.

Водночас генсек назвав попередній саміт НАТО в Гаазі успішним, оскільки країни змогли узгодити нові оборонні зобов’язання.

Також раніше Рютте став на захист НАТО після закидів Трампа.

 

РосіявійнаПутінМарк Рютте

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