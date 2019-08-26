Герасимов побачив прообраз коаліції в складі "Слуги народу", "Голосу" і "Батьківщини"
"Сьогодні ми побачили прообраз нової коаліції. Ми чітко бачимо, що це буде "Слуга народу", і, як на мене, "Голос" і "Батьківщина". Чому? Тому що одна річ - політичні заяви під час ефірів і зовсім інша - коли конкретними вчинками підтверджуються або не підтверджуються якісь дії. Так ось сьогодні, коли розподілялися монобільшістю посади серед різних фракцій, у тому числі опозиційних, ми побачили, що деякі з них зовсім не опозиційні", - заявив Герасимов, повідомляє LB.ua.
"Ми бачимо, що відбувається тісна співпраця і перерозподіл думок і всього іншого між "Слугою народу", "Голосом" і "Батьківщиною". Сьогодні ми прийняли це в попередніх рішеннях. Завтра ми будемо голосувати їх повністю і в цілому", - сказав депутат.
Нагадаємо, що Петро Порошенко надав вищий дипломатичний ранг Надзвичайного й Повноважного Посла депутатам Верховної Ради Володимиру Ар'єву та Артуру Герасимову.
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