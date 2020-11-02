Гетманцев заявив про необхідність підтримки малого бізнесу в переході на безготівковий розрахунок

На думку Гетманцева, вартість переходу малого бізнесу на безготівкові розрахунки занадто висока для нього

За оцінками керівника напряму обслуговування торгових підприємств ПриватБанку Євгена Васильцова, вартість еквайрингу при переході на безготівкові розрахунки коштуватиме малому бізнесу 2% від суми транзакції, а за розрахунково-карткове обслуговування, переведення в готівку коштів та інші платежі підприємцю доведеться віддавати близько 11%.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про необхідність розробки комплексної програми підтримки переходу малого бізнесу на безготівкові розрахунки, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Щодо вартості офіційного переходу з готівкового в безготівковий розрахунок ... Ми маємо надати комплексну програму для малого бізнесу щодо підтримки його переходу на "безготівку", - сказав він під час круглого столу на тему "Чи потрібна українцям готівка?" у вівторок у Києві.

На думку Гетманцева, вартість переходу малого бізнесу на безготівкові розрахунки занадто висока для нього.

За оцінками керівника напряму обслуговування торгових підприємств ПриватБанку Євгена Васильцова, вартість еквайрингу при переході на безготівкові розрахунки коштуватиме малому бізнесу 2% від суми транзакції, а за розрахунково-карткове обслуговування, переведення в готівку коштів та інші платежі підприємцю доведеться віддавати близько 11%.

Водночас Васильцов зазначив, що банки продовжують сприяти переходу бізнесу на "безготівку". Зокрема, у 2019 році ПриватБанк в Україні розставив 60 тис. POS-терміналів. Крім того, 24 тис. підприємців минулого року почали використовувати QR-коди для переказу коштів.

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