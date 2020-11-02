Гетманцев заявив про необхідність підтримки малого бізнесу в переході на безготівковий розрахунок
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про необхідність розробки комплексної програми підтримки переходу малого бізнесу на безготівкові розрахунки, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Щодо вартості офіційного переходу з готівкового в безготівковий розрахунок ... Ми маємо надати комплексну програму для малого бізнесу щодо підтримки його переходу на "безготівку", - сказав він під час круглого столу на тему "Чи потрібна українцям готівка?" у вівторок у Києві.
На думку Гетманцева, вартість переходу малого бізнесу на безготівкові розрахунки занадто висока для нього.
За оцінками керівника напряму обслуговування торгових підприємств ПриватБанку Євгена Васильцова, вартість еквайрингу при переході на безготівкові розрахунки коштуватиме малому бізнесу 2% від суми транзакції, а за розрахунково-карткове обслуговування, переведення в готівку коштів та інші платежі підприємцю доведеться віддавати близько 11%.
Водночас Васильцов зазначив, що банки продовжують сприяти переходу бізнесу на "безготівку". Зокрема, у 2019 році ПриватБанк в Україні розставив 60 тис. POS-терміналів. Крім того, 24 тис. підприємців минулого року почали використовувати QR-коди для переказу коштів.
Читайте також: Голова податкового комітету: ФОПам не заборонятимуть надавати послуги.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?