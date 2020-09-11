Геймери допомагають дослідникам у боротьбі з коронавірусом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
У мінігрі геймерам пропонують класифікувати білки на основі зображень, штучний інтелект збирає отримані дані докупи і відправляє їх на аналіз дослідникам.
Як зазначає видання, кількість виконаних геймерами завдань наразі є еквівалентна 36 рокам класифікації осередків.
Як наголошується на сайті проєкту, за участь в ньому гравці можуть отримати спеціальні віртуальні призи, наприклад, забарвлення «Служби біологічної безпеки» і лицьові модифікації.
Для прийняття участі в проекті користувачам слід зайти в гру, пройти навчання і долучитися до проєкту через меню системи «Неоком». Після цього геймерів «зустріне» професор імунології вигаданої науково-дослідницької організації Кейльський університет Андреа Коссаріца і розповість, що потрібно робити.
Третя фаза проекту «Діскавері» стартувала 15 червня. Перед запуском відбулася кампанія зі збору коштів на боротьбу з COVID-19, в результаті якої вдалося зібрати 135 тисяч доларів.
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