Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Геймери допомагають дослідникам у боротьбі з коронавірусом

Понад 170 тисяч учасників онлайн-гри Eve Online вже виконали 47 мільйонів мініігрових завдань проекту «Діскавері», який допомагає вченим зрозуміти вплив коронавірусу на імунну систему людини.
Геймери допомагають дослідникам у боротьбі з коронавірусом Фото: freepatriot.org

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У мінігрі геймерам пропонують класифікувати білки на основі зображень, штучний інтелект збирає отримані дані докупи і відправляє їх на аналіз дослідникам.

Як зазначає видання, кількість виконаних геймерами завдань наразі є еквівалентна 36 рокам класифікації осередків.

Як наголошується на сайті проєкту, за участь в ньому гравці можуть отримати спеціальні віртуальні призи, наприклад, забарвлення «Служби біологічної безпеки» і лицьові модифікації.

Для прийняття участі в проекті користувачам слід зайти в гру, пройти навчання і долучитися до проєкту через меню системи «Неоком». Після цього геймерів «зустріне» професор імунології вигаданої науково-дослідницької організації Кейльський університет Андреа Коссаріца і розповість, що потрібно робити.

Третя фаза проекту «Діскавері» стартувала 15 червня. Перед запуском відбулася кампанія зі збору коштів на боротьбу з COVID-19, в результаті якої вдалося зібрати 135 тисяч доларів.

Читайте також: Українські геймери зірвали $632 тис у фіналі світового чемпіонату Dota 2

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 11 2020 16:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.