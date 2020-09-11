Геймери допомагають дослідникам у боротьбі з коронавірусом

Понад 170 тисяч учасників онлайн-гри Eve Online вже виконали 47 мільйонів мініігрових завдань проекту «Діскавері», який допомагає вченим зрозуміти вплив коронавірусу на імунну систему людини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У мінігрі геймерам пропонують класифікувати білки на основі зображень, штучний інтелект збирає отримані дані докупи і відправляє їх на аналіз дослідникам.

Як зазначає видання, кількість виконаних геймерами завдань наразі є еквівалентна 36 рокам класифікації осередків.

Як наголошується на сайті проєкту, за участь в ньому гравці можуть отримати спеціальні віртуальні призи, наприклад, забарвлення «Служби біологічної безпеки» і лицьові модифікації.

Для прийняття участі в проекті користувачам слід зайти в гру, пройти навчання і долучитися до проєкту через меню системи «Неоком». Після цього геймерів «зустріне» професор імунології вигаданої науково-дослідницької організації Кейльський університет Андреа Коссаріца і розповість, що потрібно робити.

Третя фаза проекту «Діскавері» стартувала 15 червня. Перед запуском відбулася кампанія зі збору коштів на боротьбу з COVID-19, в результаті якої вдалося зібрати 135 тисяч доларів.

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