Глава МОЗ Німеччини закликав до жорсткого локдауну на два тижні

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що, на його думку, карантин на термін від 10 до 14 днів необхідний, щоб взяти під контроль спалах коронавірусу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Якщо ми візьмемо цифри, включаючи сьогоднішні події, нам дійсно знадобиться ще як мінімум 10 або 14 днів, протягом яких ми дійсно припинимо наші контакти, нашу мобільність", - сказав він.

За словами Шпана, Німеччині необхідно ізолювати країну на великодні канікули наступного тижня, аналогічно тому, як це було минулого року, коли німцям було чітко сказано залишатися вдома та уникати будь-яких контактів.

Шпан також сказав, що Німеччина, швидше за все, почне використання вакцини проти коронавірусу, розробленої американським виробником Johnson&Johnson, починаючи з середини квітня, що дасть імпульс поки ще повільному розгортанню вакцинації.

Раніше в суботу німецькі лікарі заявили, що двотижнева жорстка ізоляція - єдиний спосіб уникнути переповнення лікарень.

Інститут Роберта Коха (RKI) по боротьбі з інфекційними хворобами в суботу повідомив про найвищий семиденний рівень захворюваності на 100 000 жителів з середини січня: 124,9. Напередодні він був на рівні 119,1.

Нагадаємо, що Меркель назвала помилкою карантин на Великдень і вибачилася перед німцями