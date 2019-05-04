Глава Суспільного розповів, у скільки обійдуться дебати на "Олімпійському"
За словами Аласанії, кошторисів проведення дебатів ще немає, каже він. Наразі обговорюють різні варіанти монтажу сцени, установки світла та звуку, а також забезпечення безпеки заходи. Про це повідомляє "Громадське".
Для порівння Аласанія зазначив, що концерт Святослава Вакарчука на "Олімпійському" обійшовся у 500 тисяч доларів.
Різницю в імовірій вартості цих заходів глава Суспільного пояснив додатковими витратами на охорону заходу.
Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.
Зеленський вказав, що Порошенко з поваги до принаймні третини громадянмає сказати, що йде на дебати не з "бидлом", не з "маріонеткою Кремля чи Коломойського", не з "клоуном", не з "ватніком", а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.
У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".
Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.
У штабі кандидата у президенти та діючого глави держави Петра Порошенка вважають, що різноманітні вимоги шоумена і кандидата у президенти Володимира Зеленського говорять про страх і небажання брати участь у дебатах.
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