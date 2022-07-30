Годинник Гітлера продали на аукціоні за $1,1 мільйона

Про це повідомляє британське видання The Independent.

"Проданий на аукціоні Alexander Historical Auctions у США годинник був описаний на вебсайті аукціоніста як "реліквія Другої світової війни історичних масштабів". На годиннику Huber 1930-х років вигравірувано свастику та ініціали AH", - повідомляє видання.

Фото: Alexander Historical Auctions

Золотий наручний годинник Andreas Huber, який, ймовірно, подарували Гітлеру 20 квітня 1933 року на його 44-й день народження, коли він разом із колишнім канцлером Паулем фон Гінденбургом був названий почесним громадянином Баварії. На годиннику є три дати: народження Гітлера, дата, коли він став канцлером, і день, коли нацистська партія перемогла на виборах у березні 1933 року.

Згідно з даними аукціонного дому, годинник був взятий як сувенір, коли близько 30 французьких солдатів штурмували Бергхоф, гірський притулок Гітлера, у травні 1945 року.

Продаж годинника на аукціоні засудили лідери єврейської спільноти. У відкритому листі, підписаному 34 єврейськими лідерами, продаж назвали «огидним» і таким, що популяризує людину, яка вчиняла геноцид та масові вбивства.