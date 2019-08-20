"Голос" відмовився від посади віце-спікера, – ЗМІ

Політична партія "Голос" відмовляється від посади заступника голови Верховної Ради.

"Так, це (відмова від посади заступника голови ВР) відповідає дійсності", - зазначив заступник глави партії "Голос" Ярослав Юрчишин, інформує УП.

"Українська правда" звернулася по коментар до прес-служби "Голосу".

Нагадаємо, що представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявляє, що коаліція в новому парламенті вже є, і що вона забере всі міністерські крісла.