ПОЛІТИКА НОВИНИПолітична партія "Голос" відмовляється від посади заступника голови Верховної Ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Голос" відмовився від посади віце-спікера, – ЗМІ
Інформацію підтвердив заступник глави партії "Голос"
Фото:Reuters
"Так, це (відмова від посади заступника голови ВР) відповідає дійсності", - зазначив заступник глави партії "Голос" Ярослав Юрчишин, інформує УП.
"Українська правда" звернулася по коментар до прес-служби "Голосу".
Нагадаємо, що представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявляє, що коаліція в новому парламенті вже є, і що вона забере всі міністерські крісла.
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