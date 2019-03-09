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"Голос" виступив за закріплення процедури імпічменту президента

Рахманін заявив, що проєкт про імпічмент не має нічого спільного з процедурою відсторонення президента від влади
Лідер фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив, що вважає за доцільне закріпити процедуру імпічменту президента в Конституції України.
"Голос" виступив за закріплення процедури імпічменту президента Сергій Рахманін. Фото: Вікторія Топол

"Якщо президент хоче демократичної процедури, то нехай суб'єкт законодавчої ініціативи вносить зміни в ст. 111 Конституції", - сказав Рахманін.

Рахманін підкреслив: якщо депутати не бояться скасування недоторканності, то і президент не повинен боятися демократичної системи противаг.

Він упевнений, що внесений до парламенту законопроєкт про імпічмент президента не має нічого спільного з процедурою відсторонення голови держави від влади. "Цей законопроєкт має такий самий стосунок до процедури відсторонення президента від влади, як жувальна гумка "Орбіт" до боротьби з карієсом", - наголосив Рахманін.

Крім того, політик розкритикував пакет президентських законопроєктів про внесення змін до Конституції України. "Величезна кількість законопроєктів не пов'язані між собою, безсистемні, ...частково незрозумілі, частково шкідливі", - зазначив він.

Нагадаємо, що Верховна Рада у вівторок, 3 вересня, скасувала депутатську недоторканність.

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03 09 2019 13:03
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