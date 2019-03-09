"Голос" виступив за закріплення процедури імпічменту президента
"Якщо президент хоче демократичної процедури, то нехай суб'єкт законодавчої ініціативи вносить зміни в ст. 111 Конституції", - сказав Рахманін.
Рахманін підкреслив: якщо депутати не бояться скасування недоторканності, то і президент не повинен боятися демократичної системи противаг.
Він упевнений, що внесений до парламенту законопроєкт про імпічмент президента не має нічого спільного з процедурою відсторонення голови держави від влади. "Цей законопроєкт має такий самий стосунок до процедури відсторонення президента від влади, як жувальна гумка "Орбіт" до боротьби з карієсом", - наголосив Рахманін.
Крім того, політик розкритикував пакет президентських законопроєктів про внесення змін до Конституції України. "Величезна кількість законопроєктів не пов'язані між собою, безсистемні, ...частково незрозумілі, частково шкідливі", - зазначив він.
Нагадаємо, що Верховна Рада у вівторок, 3 вересня, скасувала депутатську недоторканність.
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