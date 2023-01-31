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ПОЛІТИКА

Голова ГУР Буданов розповів про замахи на себе

31 січня 2023, 17:35
Голова ГУР Буданов розповів про замахи на себе
Джерело: tvmtm.online
Очільник української розвідки Кирило Буданов пережив численні замахи на себе.

Про це Буданов розповів в інтерв'ю The Washington Post.

За його словами, всі спроби замаху почалися з того моменту, коли в серпні 2016 року в окупованому Криму був вбитий підполковник федеральної служби безпеки росії (фсб). Відповідальність за це росіяни вішали, зокрема, на нібито "українських диверсантів".

"І всі замахи на моє життя почалися після цього", – заявив Буданов.

При цьому сам очільник ГУР ані підтвердив, ані спростував своєї причетності до цієї операції.

"Щось трапилося", – сказав він.

Щодо замахів на Буданова, то відомо, що в 2019 році під його машину заклали бомбу, але її вчасно підірвали, а загалом різного роду замахів на нього було щонайменше десять.

Це змусило керівника Головного управління розвідки вести обережне особисте життя. Як пише видання, зазвичай Буданов перебуває у своєму офісі та рідко з'являється в публічному просторі.

"У його кабінеті цілодобово звучить класична музика – можливо, це захист від будь-яких спроб прослухати те, що говорять всередині", – припускають у WP.

Нагадаємо, Буданов розповів про колаборантів в росії.

рф тероризмзамахБуданов

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