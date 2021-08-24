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Голова Комітету арбітрів УАФ постраждав у ДТП

Внаслідок ДТП Лучі, Лишень та їхній водій отримали травми різного ступеня важкості
У Києві в ДТП постраждали голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, його помічник Роман Лишень і водій.
Голова Комітету арбітрів УАФ постраждав у ДТП Фото: Віктор Перегняк, FootBoom.com

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Українська асоціація футболу.

ДТП сталася 23 серпня о 15:45 у Дарницькому районі. Автомобіль стояв на перехресті, зупинившись на червоне світло світлофора, і в цей момент у нього врізався інший автомобіль.

Внаслідок ДТП Лучі, Лишень та їхній водій отримали травми різного ступеня важкості.

Лучі та Лишень перебувають в одній із київських лікарень. "Внаслідок ДТП вони на певний час втратили свідомість. Після госпіталізації їм обом зробили операції, наразі вони перебувають у свідомості, загрози їхньому життю не існує. Отримані травми можна характеризувати як середньої тяжкості", - заявив голова Спортивно-медичного комітету УАФ В'ячеслав Попов.

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24 08 2021 14:24
ТЕГИ: ДТП, арбітр, УАФ
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