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Українські волейболістки здобули першу перемогу на чемпіонаті Європи

Наша збірна обіграла Фінляндію.
Українські волейболістки здобули першу перемогу на чемпіонаті Європи Фото: eurovolley.cev.eu
Триває жіночий чемпіонат Європи з волейболу. В третьому турі збірна України обіграла Фінляндію – 3:1, передає Укрінформ.
 
Збірна України виступає в групі D в румунському місті Клуж-Напока. В третьому турі наші волейболістки обіграли Фінляндію – 3:1 (25:19, 25:23, 26:28, 25:22). Україна піднялась в групі на третє місце – 3 очки, рахунок партій 3:7.
 
В наступному турі 23 серпня Україна зіграє проти Швеції (17:30). До плей-офф виходять перші чотири команди з групи. 
 
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22 08 2021 12:19
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