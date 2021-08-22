СПОРТ НОВИНИНаша збірна обіграла Фінляндію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські волейболістки здобули першу перемогу на чемпіонаті Європи
Фото: eurovolley.cev.eu
Триває жіночий чемпіонат Європи з волейболу. В третьому турі збірна України обіграла Фінляндію – 3:1, передає Укрінформ.
Збірна України виступає в групі D в румунському місті Клуж-Напока. В третьому турі наші волейболістки обіграли Фінляндію – 3:1 (25:19, 25:23, 26:28, 25:22). Україна піднялась в групі на третє місце – 3 очки, рахунок партій 3:7.
В наступному турі 23 серпня Україна зіграє проти Швеції (17:30). До плей-офф виходять перші чотири команди з групи.
Читайте також: Україна виграла чемпіонат світу з шашок-64
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 08 2021 12:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Гравці зворушливо подякували Андрію Шевченку за спільну роботу в збірній
- ФОТО Україна провела національну паралімпійську збірну до Токіо
- ФОТО Українці розпочали змагання на Олімпіаді у Токіо: першими стартували лучники
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
No articles