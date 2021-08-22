Українські волейболістки здобули першу перемогу на чемпіонаті Європи

Наша збірна обіграла Фінляндію.

Триває жіночий чемпіонат Європи з волейболу. В третьому турі збірна України обіграла Фінляндію – 3:1, передає Укрінформ.

Збірна України виступає в групі D в румунському місті Клуж-Напока. В третьому турі наші волейболістки обіграли Фінляндію – 3:1 (25:19, 25:23, 26:28, 25:22). Україна піднялась в групі на третє місце – 3 очки, рахунок партій 3:7.

В наступному турі 23 серпня Україна зіграє проти Швеції (17:30). До плей-офф виходять перші чотири команди з групи.