CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГолова Державної митної служби України Максим Нефьодов скористався послугою "Шлюб за добу".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Голова митної служби Нефьодов сьогодні одружився за послугою "Шлюб за добу"
"Протестували з Яною Калмиковою послугу Міністерства юстиції "Шлюб за добу". Нормально вийшло, найскладніше, звичайно, умовити наречену"
Фото: Максим Нефьодов
Про одруження чиновник написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Протестували з Яною Калмиковою послугу Міністерства юстиції "Шлюб за добу". Нормально вийшло, найскладніше, звичайно, умовити наречену", - написав Нефьодов.
Він також зізнався, що купив обручку за годину до церемонії.
Нагадаємо, 5 липня Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова керівником Державної митної служби. До приходу у відомство він був співкерівником-партнером фонду прямих інвестицій Icon Private Equity, очолював інвестиційно-банківський департамент Dragon Capital.
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