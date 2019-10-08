Голова митної служби Нефьодов сьогодні одружився за послугою "Шлюб за добу"

"Протестували з Яною Калмиковою послугу Міністерства юстиції "Шлюб за добу". Нормально вийшло, найскладніше, звичайно, умовити наречену"

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов скористався послугою "Шлюб за добу".

Про одруження чиновник написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Протестували з Яною Калмиковою послугу Міністерства юстиції "Шлюб за добу". Нормально вийшло, найскладніше, звичайно, умовити наречену", - написав Нефьодов.

Він також зізнався, що купив обручку за годину до церемонії.

Нагадаємо, 5 липня Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова керівником Державної митної служби. До приходу у відомство він був співкерівником-партнером фонду прямих інвестицій Icon Private Equity, очолював інвестиційно-банківський департамент Dragon Capital.