Голова Нафтогазу розкритикував підключення опалення в деяких містах України

"Як швидко зрозуміють споживачі, що весь цей "банкет" буде за їх рахунок?" - повідомив Коболєв

Очільник державного Нафтогазу Андрій Коболєв розкритикував рішення про початок опалювального сезону у 17 областях України через те, що до України йде потепління.

Про це Коболєв повідомив у Facebook, зазначає "Громадське".

"І хочу висловити свою думку з цього приводу: люди, які прийняли таке рішення - місцева влада, точно розуміють, що вони роблять. Питання - як швидко зрозуміють споживачі, що весь цей "банкет" буде за їх рахунок?", - повідомив Коболєв.

За його словами, здійснення опалення при високих температурах перетвориться на «витягування» коштів з кишень українців.

Напередодні в уряді повідомили, що створили спеціальну робочу групу щодо підготовки до опалювального сезону, а у Нафтогазі повідомили, що 105 теплопостачальників можуть залишитися без газу на час опалювального сезону через борги за газ.

Нагадаємо, що 27 вересня Нафтогаз опублікував перелік компаній-боржників за газ. Тоді їх було 116.

Раніше у Нафтогазі повідомляли, що 126 теплопостачальників можуть не отримати газ для опалення на час опалювального сезону через борги.

Раніше у Нафтогазі повідомляли про зрив опалювального сезону у Кривому Розі. Про це також заявляв колишній голова Фонду державного майна Віталій Трубаров. Він пропонував для вирішення цієї проблеми проводити переговори з Нафтогазом.

Також у Нафтогазі повідомляли про ймовірний зрив опалювального сезону у низці міст України, зокрема в Одесі, у Смілі, у двох містах на Львівщині та деяких районах Києва.

Нагадаємо, що у Львові з сьомого жовтня ввімкнули опалення у школах і садочках, у лікарнях та поліклініках.