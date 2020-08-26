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Голова НБУ пояснив, чому банк "Аркада" виводять з ринку

За його словами, у минулому році банк "Аркада" передав цю будівлю в заставу спорідненій особі
У результаті втрати активу - будівлі на вулиці Ольгинській у Києві - капітал банку "Аркада" став від'ємним, і НБУ був зобов'язаний визнати банк неплатоспроможним.
Голова НБУ пояснив, чому банк "Аркада" виводять з ринку Фото: Економічна правда

Про це на брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко, зазначає "Економічна правда".

"25 серпня Нацбанк визнав неплатоспроможним банк "Аркада". Таке рішення було ухвалене для захисту кредиторів і вкладників. Причина виведення банку з ринку - зменшення нормативу капіталу менш ніж до однієї третини від мінімально встановленого рівня. Сьогодні зранку в банк введена тимчасова адміністрація. 

Ці заходи жодним чином не пов'язані з пандемією чи зниженням бізнес-активності. Проблеми банку виникли через втрату активу - це будівлі та земельні ділянки на вул. Ольгинській у Києві", - розповів Шевченко.

За його словами, у минулому році банк "Аркада" передав  цю будівлю в заставу спорідненій особі.

"А нещодавно кредитор стягнув цю нерухомість через несвоєчасне обслуговування боргу. У результаті втрати такого активу капітал банку став від'ємний, і НБУ був зобов'язаний згідно з законом про банки визнати його неплатоспроможним", - підкреслив голова НБУ.

"Коли ми дізнались про втрату банком цього активу, банк повідомив про це правоохоронні органи, ми звернулись щодо неправомірних дій посадових осіб банку", - додав він.

Нагадаємо, що НБУ займеться "вихованням" колекторів

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26 08 2020 12:20
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