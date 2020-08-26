Голова НБУ пояснив, чому банк "Аркада" виводять з ринку

За його словами, у минулому році банк "Аркада" передав цю будівлю в заставу спорідненій особі

У результаті втрати активу - будівлі на вулиці Ольгинській у Києві - капітал банку "Аркада" став від'ємним, і НБУ був зобов'язаний визнати банк неплатоспроможним.

Про це на брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко, зазначає "Економічна правда".

"25 серпня Нацбанк визнав неплатоспроможним банк "Аркада". Таке рішення було ухвалене для захисту кредиторів і вкладників. Причина виведення банку з ринку - зменшення нормативу капіталу менш ніж до однієї третини від мінімально встановленого рівня. Сьогодні зранку в банк введена тимчасова адміністрація.

Ці заходи жодним чином не пов'язані з пандемією чи зниженням бізнес-активності. Проблеми банку виникли через втрату активу - це будівлі та земельні ділянки на вул. Ольгинській у Києві", - розповів Шевченко.

За його словами, у минулому році банк "Аркада" передав цю будівлю в заставу спорідненій особі.

"А нещодавно кредитор стягнув цю нерухомість через несвоєчасне обслуговування боргу. У результаті втрати такого активу капітал банку став від'ємний, і НБУ був зобов'язаний згідно з законом про банки визнати його неплатоспроможним", - підкреслив голова НБУ.

"Коли ми дізнались про втрату банком цього активу, банк повідомив про це правоохоронні органи, ми звернулись щодо неправомірних дій посадових осіб банку", - додав він.

Нагадаємо, що НБУ займеться "вихованням" колекторів