Голова НБУ пояснив, чому банк "Аркада" виводять з ринку
Про це на брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко, зазначає "Економічна правда".
"25 серпня Нацбанк визнав неплатоспроможним банк "Аркада". Таке рішення було ухвалене для захисту кредиторів і вкладників. Причина виведення банку з ринку - зменшення нормативу капіталу менш ніж до однієї третини від мінімально встановленого рівня. Сьогодні зранку в банк введена тимчасова адміністрація.
Ці заходи жодним чином не пов'язані з пандемією чи зниженням бізнес-активності. Проблеми банку виникли через втрату активу - це будівлі та земельні ділянки на вул. Ольгинській у Києві", - розповів Шевченко.
За його словами, у минулому році банк "Аркада" передав цю будівлю в заставу спорідненій особі.
"А нещодавно кредитор стягнув цю нерухомість через несвоєчасне обслуговування боргу. У результаті втрати такого активу капітал банку став від'ємний, і НБУ був зобов'язаний згідно з законом про банки визнати його неплатоспроможним", - підкреслив голова НБУ.
"Коли ми дізнались про втрату банком цього активу, банк повідомив про це правоохоронні органи, ми звернулись щодо неправомірних дій посадових осіб банку", - додав він.
Нагадаємо, що НБУ займеться "вихованням" колекторів
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