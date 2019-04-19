Голова представництва ЄС: Відсутність серйозних дебатів між кандидатами - неповага до виборців
"Нам шкода, що немає серйозних дебатів між кандидатами. Це означає неповагу до виборців. Люди мають знати та чути", - заявив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі на брифінгу ENEMO в Києві, інформує "Громадське".
Він назвав важливим визнання результатів першого туру всіма кандидатами.
"Чесно скажу, у нас були сумніви, що є кілька кандидатів, які б могли оскаржувати. Цього не сталося", - сказав Мінгареллі.
Відкритими питанням голова представництва ЄС назвав питання чесної виборчої кампанії та регуляції медіа.
Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель додав, що до української президентської кампанії був інтерес по всій Європі.
"Це звично, що мітинги на стадіоні, але дебати на стадіоні це дійсно щось нове", - сказав Райхель.
Як відомо, Центральна виборча комісія дозволила перенести початок дебатівміж кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським з 20:00 на 21:00.
Проте, кандидат у президенти Володимир Зеленський не планує брати участь у дебатах в студії Суспільного мовлення, як того вимагає закон. Шоумен буде дебатувати з чинним президентом Петром Порошенком тільки на стадіоні НСК "Олімпійський".
Нагадаємо, раніше штаб Порошенка попросив відкласти на годину офіційні теледебати, щоб встигнути і на НСК "Олімпійський", і в студію "Суспільного".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року