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Голова представництва ЄС: Відсутність серйозних дебатів між кандидатами - неповага до виборців

"Люди мають знати та чути"
Відсутність серйозних дебатів між кандидатами в президенти України є проявом неповаги до виборців.
Голова представництва ЄС: Відсутність серйозних дебатів між кандидатами - неповага до виборців Фото: УНІАН

"Нам шкода, що немає серйозних дебатів між кандидатами. Це означає неповагу до виборців. Люди мають знати та чути", - заявив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі на брифінгу ENEMO в Києві, інформує "Громадське".

Він назвав важливим визнання результатів першого туру всіма кандидатами.

"Чесно скажу, у нас були сумніви, що є кілька кандидатів, які б могли оскаржувати. Цього не сталося", - сказав Мінгареллі.

Відкритими питанням голова представництва ЄС назвав питання чесної виборчої кампанії та регуляції медіа.

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель додав, що до української президентської кампанії був інтерес по всій Європі.

"Це звично, що мітинги на стадіоні, але дебати на стадіоні це дійсно щось нове", - сказав Райхель.

Як відомо, Центральна виборча комісія дозволила перенести початок дебатівміж кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським з 20:00 на 21:00.

Проте, кандидат у президенти Володимир Зеленський не планує брати участь у дебатах в студії Суспільного мовлення, як того вимагає закон. Шоумен буде дебатувати з чинним президентом Петром Порошенком тільки на стадіоні НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, раніше штаб Порошенка попросив відкласти на годину офіційні теледебати, щоб встигнути і на НСК "Олімпійський", і в студію "Суспільного".

 

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19 04 2019 12:57
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