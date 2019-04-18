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Зеленський не прийде на дебати в студію Суспільного

Зеленський візьме участь лише в дебатах на НСК "Олімійській"
Кандидат у президенти Володимир Зеленський не планує брати участь у дебатах в студії Суспільного мовлення, як того вимагає закон. Шоумен буде дебатувати з чинним президентом Петром Порошенком тільки на стадіоні НСК "Олімпійський".
Зеленський не прийде на дебати в студію Суспільного Володимир Зеленський

"Кандидат Володимир Зеленський не планує брати участь в теледебатах на Суспільному", - заявив представник Зеленського Сергій Кальченко, інформує "РБК-Україна".

Як відомо, Центральна виборча комісія дозволила перенести початок дебатів між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським з 20:00 на 21:00.

Нагадаємо, раніше штаб Порошенка попросив відкласти на годину офіційні теледебати, щоб встигнути і на НСК "Олімпійський", і в студію "Суспільного".

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18 04 2019 18:32
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