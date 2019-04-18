НОВИНИКандидат у президенти Володимир Зеленський не планує брати участь у дебатах в студії Суспільного мовлення, як того вимагає закон. Шоумен буде дебатувати з чинним президентом Петром Порошенком тільки на стадіоні НСК "Олімпійський".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський не прийде на дебати в студію Суспільного
Зеленський візьме участь лише в дебатах на НСК "Олімійській"
Володимир Зеленський
"Кандидат Володимир Зеленський не планує брати участь в теледебатах на Суспільному", - заявив представник Зеленського Сергій Кальченко, інформує "РБК-Україна".
Як відомо, Центральна виборча комісія дозволила перенести початок дебатів між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським з 20:00 на 21:00.
Нагадаємо, раніше штаб Порошенка попросив відкласти на годину офіційні теледебати, щоб встигнути і на НСК "Олімпійський", і в студію "Суспільного".
Читайте також: Дебати 2019: у Порошенка озвучили, про що досі дискутують із ЗеКомандою
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 04 2019 18:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО У мережі опублікували нове відео із Зеленським, вантажівкою та кокаїном