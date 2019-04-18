Зеленський не прийде на дебати в студію Суспільного Зеленський візьме участь лише в дебатах на НСК "Олімійській"

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не планує брати участь у дебатах в студії Суспільного мовлення, як того вимагає закон. Шоумен буде дебатувати з чинним президентом Петром Порошенком тільки на стадіоні НСК "Олімпійський".

Володимир Зеленський

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