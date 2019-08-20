Голова "Райффайзен Банку Аваль" йде з посади, його замінить колишній заступник Гонтаревої

Голова "Райффайзен Банку Аваль" Володимир Лавренчук, який у 2017 році був одним із претендентів на посаду голови НБУ, залишає свою посаду.

"Володимир Лавренчук вніс вагомий вклад в успіх Райффайзен Банку Аваль. Він виважено і з великою самовіддачею керував банком, часом ведучи його крізь дуже бурхливі води. Він передає своєму наступнику сильний банк. Від імені Наглядової ради хочу висловити йому нашу подяку і високе визнання", - заявив голова наглядової ради "Райффайзен Банку Аваль" Мартін Грюль, інформує LB.ua.

Володимир Лавренчук обіймав посаду голови правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" упродовж попередніх 14 років.

Місце Лавренчука після узгодження в НБУ займе Олександр Писарук. Він працював у НБУ з липня 2014 року до кінця грудня 2015 року, після чого зайняв посаду старшого експерта з фінансового сектору в Міжнародному валютному фонді.

До НБУ він тривалий час будував кар'єру в ING.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура знову викликає на допит екс-голову Національного банку України Валерію Гонтареву у справі олігарха-втікача Сергія Курченка.