Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Голова "Райффайзен Банку Аваль" йде з посади, його замінить колишній заступник Гонтаревої

Володимир Лавренчук керував банком 14 років
Голова "Райффайзен Банку Аваль" Володимир Лавренчук, який у 2017 році був одним із претендентів на посаду голови НБУ, залишає свою посаду.
Голова "Райффайзен Банку Аваль" йде з посади, його замінить колишній заступник Гонтаревої Володимир Лавренчук. Фото: man.tochka.net

"Володимир Лавренчук вніс вагомий вклад в успіх Райффайзен Банку Аваль. Він виважено і з великою самовіддачею керував банком, часом ведучи його крізь дуже бурхливі води. Він передає своєму наступнику сильний банк. Від імені Наглядової ради хочу висловити йому нашу подяку і високе визнання", - заявив голова наглядової ради "Райффайзен Банку Аваль" Мартін Грюль, інформує LB.ua.

Володимир Лавренчук обіймав посаду голови правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" упродовж попередніх 14 років.

Місце Лавренчука після узгодження в НБУ займе Олександр Писарук. Він працював у НБУ з липня 2014 року до кінця грудня 2015 року, після чого зайняв посаду старшого експерта з фінансового сектору в Міжнародному валютному фонді.

До НБУ він тривалий час будував кар'єру в ING.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура знову викликає на допит екс-голову Національного банку України Валерію Гонтареву у справі олігарха-втікача Сергія Курченка.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 08 2019 11:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.